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В Госдуме призвали увеличить прожиточный минимум в 3 раза

Лера Букина
1 час назад
Прожиточный минимум в России необходимо поднять почти в три раза, до 32 тысяч рублей, заявил «Ура.ру» первый зампред комитета по соцполитике Госдумы Николай Коломейцев.
«Прожиточный минимум должен быть не 12 тысяч, а 32 тысячи. Это рассчитали ученые. У нас много нищего населения. Если не двигаться в эту сторону, если не будет отложенного спроса, то ничего не изменится», — цитирует издание Коломейцева.
По его словам, в стране необходимо восстанавливать промышленность, формируя высокооплачиваемые рабочие места. Коломейцев выразил уверенность, что проблема бедности не может быть решена постоянными выплатами пособий.
Развивать производство нужно, но граждане в сложное время действительно нуждаются в выплатах, заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Кроме того, он согласился с тем, что нынешняя сумма прожиточного минимума является крайне маленькой. Однако ее увеличение приведет к последствиям.
«Сегодня прожиточный минимум обеспечивает биологическое выживание. Но это показатель формальный, если он станет 32 тысячи, то нищих по статистике станет миллионов 70. Кроме того, госбюджет и малый бизнес в нынешних условиях не выдержат такой цифры», — пояснил Нечаев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в РФ изменились правила выплат максимальных пособий по безработице.
Личный счет,Видео,Николай Коломейцев,Андрей Нечаев,Госдума,
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