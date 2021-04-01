В Госдуме призвали увеличить прожиточный минимум в 3 раза

По его словам, в стране необходимо восстанавливать промышленность, формируя высокооплачиваемые рабочие места. Коломейцев выразил уверенность, что проблема бедности не может быть решена постоянными выплатами пособий.

Кроме того, он согласился с тем, что нынешняя сумма прожиточного минимума является крайне маленькой. Однако ее увеличение приведет к последствиям.