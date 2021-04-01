В Госдуме призвали увеличить прожиточный минимум в 3 раза

«Прожиточный минимум должен быть не 12 тысяч, а 32 тысячи. Это рассчитали ученые. У нас много нищего населения. Если не двигаться в эту сторону, если не будет отложенного спроса, то ничего не изменится», — цитирует издание Коломейцева.
«Сегодня прожиточный минимум обеспечивает биологическое выживание. Но это показатель формальный, если он станет 32 тысячи, то нищих по статистике станет миллионов 70. Кроме того, госбюджет и малый бизнес в нынешних условиях не выдержат такой цифры», — пояснил Нечаев.