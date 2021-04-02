Ретейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки

Нехватка чипов и других комплектующих, возникшая из-за проблем с логистикой на фоне эпидемиологической обстановки, может привести к подорожанию ноутбуков, а также их дефициту в России, заявили РИА Новости представители крупнейших ритейлеров.

Отмечается, что стоимость электроники уже поднялась с начала года на 5-20% в зависимости от типа товара.

За последние полгода наибольший рост цен затронул ноутбуки нижнего ценового сегмента, заявил руководитель группы закупок цифровой техники «Ситилинк» Николай Петров . По его словам, в ближайшие два квартала ожидается дефицит и увеличение цен во всех категориях электроники.

Проблемы с комплектующими негативно влияют на рынок ноутбуков, заявил вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

«Повышение цен и дефицит устройств ожидаемы. По нашей оценке возникшая ситуация сохранится вплоть до конца года», – отметил он.

По словам Догадина, в настоящее время в «Связном» нет проблем с ассортиментом, однако он допустил, что в будущем возникнет дефицит товаров.

В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что глобальные проблемы с производством полупроводников и резкие скачки спроса на отдельные категории товаров в связи с пандемией отражаются на ситуации с поставками в Россию. В то же время в сети отметили, что обладают максимально возможным в данной ситуации ассортиментом, поставки ноутбуков и смартфонов регулярно обновляются.