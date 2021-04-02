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В ряде регионов вырастут соцвыплаты на жилье

Лера Букина
1 час назад
Во втором квартале 2021 года в Москве, Севастополе, Якутии и еще 47 регионах России вырастут показатели средней рыночной цены квадратного метра жилья, говорится в приказе Минстроя, вступившем в силу 2 апреля.
В ряде регионов вырастут соцвыплаты на жилье
Фото: ТАССТАСС
Размер жилищной субсидии зависит от расчетной стоимости жилья. Если норматив растет, стоит ждать повышения выплат. Речь идет о выплатах малоимущим, многодетным и молодым семьям, жителям аварийных домов и так далее.
Больше всего норматив вырастет в Москве, он составит 122 636 рублей. Данный показатель на 4376 рублей выше того, что был в первом квартале. Амурская область занимает вторую строчку по росту, там норматив достигнет 82 266 рублей (+4123 рубля). Далее идет Якутия, где норматив составит 97 425 рублей (+3981 рубль).
Практически на 2,5 тысячи рублей увеличились показатели в Подмосковье и Севастополе — 68 185 и 70 002 рубля соответственно. Что касается других регионов, то там нормативные расценки увеличатся в среднем на одну-две тысячи рублей. Наименьшая прибавка - в Бурятии (33 рубля).
В Санкт-Петербурге норматив остался на прежнем уровне — 85 539 рублей. Расценки также сохранились еще в 22 российских регионах.
Как отмечается, Сахалинская область - единственная, где норматив стоимости квадратного метра жилья стал меньше, составив 86 699 рублей (-364).
Ранее «Рамблер» сообщал о пяти льготах, которые положены россиянам в апреле.
Личный счет,Недвижимость,Минстрой,
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