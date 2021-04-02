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Аналитик рассказал о нюансах хранения денег в долларах

Лера Букина
1 час назад
При выборе валюты для долгосрочных сбережений россиянам сложно сделать выбор в пользу рубля, а не доллара, поскольку за последние 30 лет российская валюта существенно снизилась к американской, отметил в беседе с агентством «Прайм» директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.
Аналитик рассказал о нюансах хранения денег в долларах
Фото: ReutersReuters
«Однако, если обратить более пристальное внимание на графики, например, за последние семь лет, можно увидеть, что между короткими пиковыми взлетами котировок доллара к рублю наблюдаются довольно длительные», — сообщил специалист.
По его словам, укрепление за эти периоды может составлять до 30-40%.
Чаще всего финансовые консультанты советуют хранить в валюте от трети до половины сбережений. Но эти средства лучше не хранить, а инвестировать, отмечает эксперт. В настоящее время существует большой выбор валютных активов, в частности, низкорисковых, указывает специалист.
Зюриков отмечает, что даже часть сбережений, номинированную в валюте, в определенные моменты следует перевести в рубли, например, в момент пикового падения курса рубля.
«Как только паника утихает, есть смысл выйти из доллара в рубли, зафиксировав прибыль от избыточного роста доллара», — добавил аналитик.
Ранее «Рамблер» сообщал, что швейцарские франки, китайские юани, британские фунты и японские иены показывают к рублю лучшую динамику, чем евро и доллар.
Личный счет,Александр Зюриков,
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