В АКРА спрогнозировали рост ставок по вкладам

В 2020 году доля сбережений населения в обязательствах банков упала на 3,2 п.п., до 35,2%. Суммарный объем сбережений физлиц увеличился на 8%, или 2,4 трлн рублей. Отмечается, что увеличение сопровождалось перетоком средств со срочных вкладов на текущие счета граждан.

Решение, которое регулятор принял по ключевой ставке, пока не говорит о динамике ужесточения монетарной политики, сказано в обзоре. При этом оно является драйвером роста неопределенности поведения вкладчиков. Эксперты сходятся во мнении, что из-за ускорения инфляции ожидается падение реальной доходности депозитов. По их мнению, это заставит вкладчиков переводить сбережения в альтернативные инструменты. Вместе с этим заинтересованность банков в сохранении клиентской базы останется, указывают специалисты. В этой связи кредитные организации будут поддерживать ставки на высоком уровне, даже если Банк России не изменит ключевую ставку.