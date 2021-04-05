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В АКРА спрогнозировали рост ставок по вкладам

Лера Букина
27 минут назад
В 2021 году российские банки продолжат испытывать нестабильность средств от физических лиц, пишет РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства АКРА.
В АКРА спрогнозировали рост ставок по вкладам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вместе с этим снижения потребности участников рынка в розничном фондировании не ожидается, а значит, кредитные организации придут к росту ставок по вкладам не только на фоне повышения ключевой ставки Банка России. В течение года возможен рост доходности сберегательных продуктов на 0,5–0,7 п.п., заявил старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
В 2020 году доля сбережений населения в обязательствах банков упала на 3,2 п.п., до 35,2%. Суммарный объем сбережений физлиц увеличился на 8%, или 2,4 трлн рублей. Отмечается, что увеличение сопровождалось перетоком средств со срочных вкладов на текущие счета граждан.
В агентстве считают, что ключевым фактором увеличения доходности депозитов в 2021 году станут решения Центробанка по ключевой ставке.
Напомним, что марте Банк России увеличил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,5%.
Решение, которое регулятор принял по ключевой ставке, пока не говорит о динамике ужесточения монетарной политики, сказано в обзоре. При этом оно является драйвером роста неопределенности поведения вкладчиков. Эксперты сходятся во мнении, что из-за ускорения инфляции ожидается падение реальной доходности депозитов. По их мнению, это заставит вкладчиков переводить сбережения в альтернативные инструменты. Вместе с этим заинтересованность банков в сохранении клиентской базы останется, указывают специалисты. В этой связи кредитные организации будут поддерживать ставки на высоком уровне, даже если Банк России не изменит ключевую ставку.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиян стали обманывать высокими ставками по вкладам.
Личный счет,Компании,Валерий Пивень,Центральный банк России,РБК,
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