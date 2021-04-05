В АКРА спрогнозировали рост ставок по вкладам

В 2021 году российские банки продолжат испытывать нестабильность средств от физических лиц, пишет
РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства АКРА.
Вместе с этим снижения потребности участников рынка в розничном фондировании не ожидается, а значит, кредитные организации придут к росту ставок по вкладам не только на фоне повышения ключевой ставки Банка России
. В течение года возможен рост доходности сберегательных продуктов на 0,5–0,7 п.п., заявил старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень
.
В 2020 году доля сбережений населения в обязательствах банков упала на 3,2 п.п., до 35,2%. Суммарный объем сбережений физлиц увеличился на 8%, или 2,4 трлн рублей. Отмечается, что увеличение сопровождалось перетоком средств со срочных вкладов на текущие счета граждан.
В агентстве считают, что ключевым фактором увеличения доходности депозитов в 2021 году станут решения Центробанка по ключевой ставке.
Напомним, что марте Банк России увеличил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,5%.
Решение, которое регулятор принял по ключевой ставке, пока не говорит о динамике ужесточения монетарной политики, сказано в обзоре. При этом оно является драйвером роста неопределенности поведения вкладчиков. Эксперты сходятся во мнении, что из-за ускорения инфляции ожидается падение реальной доходности депозитов. По их мнению, это заставит вкладчиков переводить сбережения в альтернативные инструменты. Вместе с этим заинтересованность банков в сохранении клиентской базы останется, указывают специалисты. В этой связи кредитные организации будут поддерживать ставки на высоком уровне, даже если Банк России не изменит ключевую ставку.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что россиян стали обманывать высокими ставками по вкладам.