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В Росавиации предупредили о подорожании авиабилетов

Лера Букина
2 часа назад
Цены на авиаперевозки внутри страны вырастут к летнему сезону, однако резкого всплеска цен не ожидается, заявил «Российской газете» руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько.
В Росавиации предупредили о подорожании авиабилетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов», – отметил он.
Сдерживать цены будет поэтапное возобновление международного авиасообщения, считает глава Росавиации. По его словам, выполнение зарубежных рейсов положительно влияет на операционную деятельность авиакомпаний.
Нерадько отметил, что авиакомпании являются коммерческими организациями, которые самостоятельно ведут свою коммерческую деятельность. Однако Росавиация следит за текущей ситуацией.
Ранее «Рамблер» сообщал, что билеты в ОАЭ и Грузию резко подорожали.
Личный счет,Александр Нерадько,Росавиация,"Российская газета",
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