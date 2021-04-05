В Росавиации предупредили о подорожании авиабилетов

«Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов», – отметил он.
Сдерживать цены будет поэтапное возобновление международного авиасообщения, считает глава Росавиации. По его словам, выполнение зарубежных рейсов положительно влияет на операционную деятельность авиакомпаний.
Нерадько отметил, что авиакомпании являются коммерческими организациями, которые самостоятельно ведут свою коммерческую деятельность. Однако Росавиация следит за текущей ситуацией.
Ранее «Рамблер» сообщал, что билеты в ОАЭ и Грузию резко подорожали.