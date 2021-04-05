В Росавиации предупредили о подорожании авиабилетов

Сдерживать цены будет поэтапное возобновление международного авиасообщения, считает глава Росавиации. По его словам, выполнение зарубежных рейсов положительно влияет на операционную деятельность авиакомпаний.

Нерадько отметил, что авиакомпании являются коммерческими организациями, которые самостоятельно ведут свою коммерческую деятельность. Однако Росавиация следит за текущей ситуацией.