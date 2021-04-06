Потребление говядины упало до минимума за десять лет

Потребление говядины в России в 2020 году упало на 3,4%, до 1,94 млн тонн, что является самым низким показателем за последнее десятилетие, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка

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Из-за ограничений, действующих на фоне пандемии, перехода на дистанционный формат работы и неопределенности, связанной с доходами, потребители в целях экономии делали выбор в пользу дешевых видов белка, в частности, мяса птицы и свинины, заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин

Также, по его словам, значительная доля говядины приходится на сегмент HoReCa (сегмент сферы услуг индустрии гостеприимства), который был сокращен в 2020 году.

Тенденция обусловлена падением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, подчеркнул руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов

Как отмечается, в 2020 году экспорт говядины вырос на 103%, до 20 тысяч тонн. Стоит заметить, что 45% поставок пришлось на Китай.

По словам Юшина, сокращение потребления наблюдается в сегменте молочных пород, на который приходится до 80% рынка, а потребление говядины мясных пород за семь лет увеличилось в 5 раз, до 300 тысяч тонн, премиальных отрубов — в 12 раз, до 30 тысяч тонн.

Говядина станет более премиальным видом мяса, полагает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев . По его словам, поголовье молочных коров в связи с повышением надоя молока будет уменьшаться, а доля мясных пород, напротив, увеличиваться.

По мнению Дальнова, по итогам 2021 года потребление говядины в связи с восстановлением спроса и открытием сегмента HoReCa увеличится. На ситуацию также может повлиять ценовой всплеск на свинину и мясо птицы, в частности, на фоне эпидемиологической ситуации в производстве этих видов мяса.

По словам Давлеева, подорожание свинины и птицы в 2021 году продлится не больше нескольких месяцев, в этой связи он не прогнозирует перехода на более дорогую говядину в связи с долгосрочным снижением покупательной способности россиян.