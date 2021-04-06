Мошенники стали чаще звонить россиянам от имени ЦБ

С 25 февраля по 31 марта 2021 года в колл-центр Банка России поступило 23,6 тысячи звонков с жалобами на мошенников. Это на 5% больше, чем за предыдущий отчетный период с 21 января по 24 февраля 2021 года.
7,9% жалоб связаны с мошенниками, действующими от имени Банка России.
«Наиболее часто встречающаяся тематика звонков - "Мошенничество от имени Банка России" (7,9% от общего объема)», - отметили в ЦБ.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов
сообщал, что примерно каждый десятый звонок на телефонные номера россиян является мошенническим.
«Рамблер» писал, что в России раскрыли новую схему мошенничества с банковскими личными кабинетами. Под видом банкиров злоумышленники предлагают оформить вклад под высокий процент. Они присылают ссылку на поддельную страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль. Затем с помощью этих данных воруются средства.