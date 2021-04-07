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ПФР предупредил о новой схеме обмана пенсионеров

Лера Букина
32 минуты назад
Мошенники стали предлагать пенсионерам «помочь разобраться в пенсионных делах» за деньги, сообщила пресс-служба отделения ПФР по Свердловской области.
Там напомнили, что Пенсионный фонд предоставляет все услуги абсолютно бесплатно.
Если с неизвестного номера позвонит человек, представившись сотрудником Пенсионного фонда, следует попросить звонящего представиться и назвать должность и орган ПФР, в котором он работает. Нельзя раскрывать в таких ситуациях данные паспорта, СНИЛС, номер банковских карт, их пин- и cvc-коды, предупредили в фонде.
Там напомнили, что сотрудники Пенсионного фонда России не приходят домой к гражданам, не оказывают на дому государственных услуг, не проводят опросы, не требуют сообщать по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт, не сообщают о неожиданных денежных поступлениях.
ПФР рекомендует в случае подозрения на мошенничество незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России активизировались «курортные» мошенники.
Личный счет,Видео,Пенсионный фонд РФ,МВД,
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