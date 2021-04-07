Набиуллина предложила новые способы долгосрочных сбережений

На Биржевом форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила актуальность темы формы пенсионных накоплений. Необходимо подумать об альтернативных способах долгосрочных сбережений, заявила она. Об этом пишет «Российская газета».

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Одним из таких способов является вариант индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа.

Министр финансов Антон Силуанов , в свою очередь, отметил, что любые механизмы пенсионных накоплений могут быть исключительно добровольными.

Напомним, что концепция ИИС-3 была представлена Банком России в октябре 2020 года. Отмечается, что данный вид накоплений мог бы подойти гражданам, у которых высокая зарплата.

Он подразумевает открытие ИИС как минимум на 10 лет и два варианта «текущего» налогового вычета: вычет на ежемесячно вносимую сумму через работодателя, но не более 6% от дохода, или на самостоятельно сделанный взнос, но ограниченный 120 тысячами рублей в год.

Это должно стать драйвером внесения средств на ИИС не из ранее сделанных накоплений, а из текущих доходов. Также у инвесторов появится возможность получить и второй вычет – на доход по ИИС, но только через 10 лет.