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Обман в WhatsApp: мошенники притворяются друзьями

Лера Букина
1 час назад
Злоумышленники придумали новую мошенническую схему с использованием WhatsApp, которая подразумевает отправку ложных сообщений от якобы членов семьи или друзей с целью взломать аккаунт. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на издание GizChina.
В первую очередь киберпреступники должны взломать аккаунт, который принадлежит одному из родственников или другу. Атака происходит в три этапа.
Сначала потенциальная жертва получает SMS с кодом и ссылкой. Получатель, который ничего не подозревает, видит SMS от своего контакта, а не от незнакомца, что вызывает у него доверие.
«Знакомый» спрашивает, какой код содержался в SMS. Если человек направит в ответном сообщении данный код, мошенники завладеют его аккаунтом.
Как отмечается, данная схема работает на бреши в системе входа в мессенджер.
От программы не запрашивается логин, адрес электронной почты или пароль. Она отправляет код, позволяющий зайти в аккаунт и управлять переписками, увидеть записную книжку с контактами, скопировать данные. То есть, мошенники запрашивают код, чтобы пользователь сам прислал его и помог осуществить взлом.
Пользователям приложения рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию для защиты от подобного вида мошенничества.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники стали чаще звонить россиянам от имени ЦБ РФ.
Личный счет,Видео,Центральный банк России,
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