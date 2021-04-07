Обман в WhatsApp: мошенники притворяются друзьями

Злоумышленники придумали новую мошенническую схему с использованием WhatsApp, которая подразумевает отправку ложных сообщений от якобы членов семьи или друзей с целью взломать аккаунт. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на издание GizChina.

В первую очередь киберпреступники должны взломать аккаунт, который принадлежит одному из родственников или другу. Атака происходит в три этапа.

Сначала потенциальная жертва получает SMS с кодом и ссылкой. Получатель, который ничего не подозревает, видит SMS от своего контакта, а не от незнакомца, что вызывает у него доверие.

«Знакомый» спрашивает, какой код содержался в SMS. Если человек направит в ответном сообщении данный код, мошенники завладеют его аккаунтом.

Как отмечается, данная схема работает на бреши в системе входа в мессенджер.

От программы не запрашивается логин, адрес электронной почты или пароль. Она отправляет код, позволяющий зайти в аккаунт и управлять переписками, увидеть записную книжку с контактами, скопировать данные. То есть, мошенники запрашивают код, чтобы пользователь сам прислал его и помог осуществить взлом.