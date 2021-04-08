Малоимущим решили предоставить льготы на электричество

Власти обсуждают введение дополнительных льгот для малоимущих по оплате электроэнергии, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» от 19 февраля.

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Согласно документу, власти могут реализовать данную меру в случае перехода к экономически обоснованным тарифам, предусматривающим увеличение тарифов для россиян с высоким доходом.

Как заявили изданию в Минстрое , переход к экономически обоснованным тарифам нужно синхронизировать с развитием мер адресной социальной поддержки.

В настоящее время в большей части регионов субсидии направляются тем семьям, которые тратят на оплату ЖКУ 22% семейного бюджета и более. Минстрой выступает за корректировку показателя до 15%.

Сейчас тарифы на электроэнергию для населения регулирует государство, отметили в ассоциации «Сообщество потребителей энергии». Каждый год ФАС устанавливает предельный уровень тарифов ЖКУ: чаще всего возможный рост цен близок к уровню инфляции.

Согласно протоколу комиссии Госсовета, перекрестное субсидирование бизнесом оценивается в 239 млрд рублей в год.

Из-за перекрестного субсидирования увеличивается нагрузка на другие категории потребителей, что приводит к снижению конкурентоспособности отечественных производителей, указали в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.

Благодаря введению дифференцированных тарифов и адресных субсидий снизится объем перекрестного субсидирования, заявили в НП «Совет рынка».

В настоящее время в стране власти уже производят адресную поддержку по оплате коммунальных услуг, указал член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов . По его мнению, тариф будет увеличен для всех, кто не беден.