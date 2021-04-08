Мошенники стали обманывать с помощью Telegram-ботов

Мошенники стали пользоваться Telegram-ботами для того, чтобы создавать поддельные страницы онлайн-сервисов бронирования отелей, аренды недвижимости и платформы по поиску попутчиков, заявил РИА Новости руководитель отдела спецпроектов департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

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С начала весны 2020 года Group-IB наблюдала рост мошеннических схем с использованием брендов курьерских служб и маркетплейсов. Позже в такой список были включены онлайн-сервисы бронирования отелей, аренды недвижимости и платформа по поиску попутчиков.

По словам Кравцова, злоумышленники прибегают к регистрации фейковых аккаунтов. Затем они с помощью Telegram-ботов, которые разрабатываются преступными группировками, генерируют фишинговые страницы.

С помощью таких ботов можно создавать по заданным параметрам идентичные страницы-клоны онлайн-сервисов, подключая форму оплаты поездки или иную услугу, указывает эксперт. По его словам, многие уже столкнулись данной мошеннической схемой. Средний чек хищения достигает 500-1500 рублей. Однако при покупке товара ущерб может быть гораздо выше – десятки тысяч рублей.

По словам специалиста, ряд преступных группировок открывают свой торговый счет, с помощью которого при вводе данных карты в фишинговую форму производится полное списание денежных средств.

Кравцов советует не оплачивать услуги и переписываться с пользователями только на официальном сайте или в приложении.

«Если вы открыли подозрительный сайт, то следует внимательно изучить доменное имя. В большинстве случаев мошенники регистрируют созвучные бренду доменные имена», - подсказал Кравцов.