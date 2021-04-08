Россияне начали декларировать доход от продажи криптовалют

Налоговые консультанты сообщили о всплеске уплаты россиянами НДФЛ от операций с криптовалютой, пишут «Известия».

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Так, «обеление» зафиксировано в лидирующих консалтинговых и юридических компаниях, в частности, KPMG, PwC, FTL Advisers, Borenius. Добровольная передача данных о криптоактивах была выявлена и Центром стратегических разработок (ЦСР).

Такой тренд обусловлен принятием в 2020 году закона «О цифровых финансовых активах», подразумевающего ужесточение требований комплаенс-служб иностранных банков к источникам происхождения доходов своих клиентов, указал директор отдела индивидуального налогообложения PwC в России Евгений Сивушков . Еще один фактор, по его словам, - повышенное внимание налоговых органов к иностранным активам российских граждан.

Те, кто имеет криптовалюту, могут рассчитывать на судебную защиту только в случае ее декларирования, подчеркнул руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов.

Подобное ужесточение требований наблюдается во всем мире, и данная тенденция будет лишь усиливаться в ближайшие годы, полагает управляющий партнер юридической фирмы Borenius Андрей Гусев . Скрыть операции с криптовалютами невозможно – у ФНС есть доступ к этой информации, отметил Гусев.

Действующий сегодня порядок обмена финансовыми данными не подразумевает предоставления сведений по операциям с криптовалютами, указал партнер KPMG в России и СНГ Донат Подниек. Но движение денежных средств, по его словам, попадает в агрегированные данные, которые передаются между государствами.

Пока остается вопрос, с чего именно оплачивать налог и как правильно декларировать криптовалюту, заметил руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов.