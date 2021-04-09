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Россиян предупредили об угрозе массовой атаки на их счета в мае

Вероника Полынина
42 минуты назад
Счета россиян могут подвергнуться массовой атаке в период майских праздников, сообщает Plus-one.ru со ссылкой на компанию по кибербезопасности DeviceLock.
Счета россиян оказались под угрозой массовой атаки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным экспертов, ранее в даркнете появился доступ к коммутатору одного из сотовых операторов. Подключение к коммутатору позволяет перехватить контроль над системой сигнализации SS7, которая управляет трафиком операторов мобильной связи.
В DeviceLock считают, что атаки придутся на майские праздники, и рекомендуют переключить двухфакторную защиту критических сервисов с СМС на push-уведомления.
Кроме того, эксперты советуют использовать приложения-аутентификаторы, которые генерируют одноразовые коды на смартфоне.
Как сообщал «Рамблер», ранее в России за один день появились более 50 мошеннических сайтов с фейковой продажей баз банковских карт. Чтобы приобрести базы данных, сайты предлагают внести депозит в размере 50 долларов на криптокошелек. Однако при регистрации и внесении денег мошенник не получает базу данных, его учетная запись удаляется или блокируется.
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