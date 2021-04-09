Счета россиян оказались под угрозой массовой атаки

Счета россиян могут подвергнуться массовой атаке в период майских праздников, сообщает Plus-one.ru со ссылкой на компанию по кибербезопасности DeviceLock.

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По данным экспертов, ранее в даркнете появился доступ к коммутатору одного из сотовых операторов. Подключение к коммутатору позволяет перехватить контроль над системой сигнализации SS7, которая управляет трафиком операторов мобильной связи.

В DeviceLock считают, что атаки придутся на майские праздники, и рекомендуют переключить двухфакторную защиту критических сервисов с СМС на push-уведомления.

Кроме того, эксперты советуют использовать приложения-аутентификаторы, которые генерируют одноразовые коды на смартфоне.