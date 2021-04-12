Треть россиян отказались знать причины отказа им в кредите

Также отмечается, что безоговорочно с инициативой по предоставлению таких сведений согласны лишь 17% респондентов, 28% участников не против раскрытия причин при условии, что они будут понятно изложены. Около четверти граждан России не против получения ответов от банков лишь в форме единых стандартизированных шаблонов. 31% опрошенных придерживаются мнения, что данная инициатива ни при каких условиях не должна быть реализована.