Треть россиян отказались знать причины отказа им в кредите

Около трети россиян признались, что их не интересует причина отказа им в кредите или займе, остальные граждане хотели бы получить разъяснения отказа. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia.
В октябре 2020 года в Госдуму
был внесен законопроект, обязывающий банки информировать заемщиков о причине отказа в выдаче кредита. Комиссия правительства по законопроектной деятельности ранее заявила, что выступает против данной инициативы, а 6 апреля данный законопроект отклонили в Государственной думе в первом чтении.
«На вопрос "интересны ли вам детальные причины отказа в кредите или займе?" ответили "однозначно да" 38% опрошенных, "скорее да, чем нет" — 25%. Еще 23% и 14% ответили, что "скорее нет, чем да" и "однозначно нет" соответственно. Таким образом, в той или иной степени получить подробные разъяснения отказа хотели бы более половины заемщиков (63%)», – выяснили аналитики.
Также отмечается, что безоговорочно с инициативой по предоставлению таких сведений согласны лишь 17% респондентов, 28% участников не против раскрытия причин при условии, что они будут понятно изложены. Около четверти граждан России не против получения ответов от банков лишь в форме единых стандартизированных шаблонов. 31% опрошенных придерживаются мнения, что данная инициатива ни при каких условиях не должна быть реализована.
Основными причинами отказа от раскрытия банками причин являются достаточный уровень информации, путаница, которая может возникнуть на этом фоне, высокий спрос мошенников на такие сведения, а также необъективность в связи с существенными различиями в оценочных политиках кредиторов.
В участии приняли 4000 совершеннолетних россиян.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что россиянам с долгами могут запретить брать кредиты.