Россияне стали чаще оплачивать штрафы и налоги онлайн

Число онлайн-платежей по штрафам увеличилось больше чем в 1,5 раза, оплачивать налоги через интернет стали чаще на треть. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование « МТС Банка ».

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Самый большой рост числа онлайн-платежей продемонстрировали почтовые услуги – в январе-марте 2021 года они увеличились в 3,3 раза по отношению к 2020 году.

Рост онлайн-оплаты почтовых услуг обусловлено расширением функционала приложения « Почта России » в 2020 году, а также вводом компанией ряда дистанционных сервисов, которые стали актуальными в период пандемии, считают эксперты.

На второй строчке по росту числа платежей через интернет оказалась оплата штрафов с приростом в 58%. Приблизительно на треть увеличилось число онлайн-платежей за коммунальные услуги (+37%). На 34% выросло количество онлайн-платежей по оплате налогов, на 33% – домашнего интернета.

Самые низкие показатели оказались у телекоммуникационных услуг – прирост составил лишь 8%. Эксперты связывают это с тем, что россияне уже давно привыкли производить оплату услуг операторов связи с помощью приложений на смартфонах.

Отрицательная динамика по числу онлайн-платежей выявлена у кабельного телевидения и платных телевизионных услуг – падение на 14%. Это обусловлено активным уходом зрителей от просмотра традиционного телевидения в интернет и на стриминговые видеосервисы, считают аналитики.