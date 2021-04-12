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Россияне стали чаще оплачивать штрафы и налоги онлайн

Лера Букина
56 минут назад
Число онлайн-платежей по штрафам увеличилось больше чем в 1,5 раза, оплачивать налоги через интернет стали чаще на треть. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование «МТС Банка».
Россияне стали чаще оплачивать штрафы и налоги онлайн
Фото: ТАССТАСС
Самый большой рост числа онлайн-платежей продемонстрировали почтовые услуги – в январе-марте 2021 года они увеличились в 3,3 раза по отношению к 2020 году.
Рост онлайн-оплаты почтовых услуг обусловлено расширением функционала приложения «Почта России» в 2020 году, а также вводом компанией ряда дистанционных сервисов, которые стали актуальными в период пандемии, считают эксперты.
На второй строчке по росту числа платежей через интернет оказалась оплата штрафов с приростом в 58%. Приблизительно на треть увеличилось число онлайн-платежей за коммунальные услуги (+37%). На 34% выросло количество онлайн-платежей по оплате налогов, на 33% – домашнего интернета.
Самые низкие показатели оказались у телекоммуникационных услуг – прирост составил лишь 8%. Эксперты связывают это с тем, что россияне уже давно привыкли производить оплату услуг операторов связи с помощью приложений на смартфонах.
Отрицательная динамика по числу онлайн-платежей выявлена у кабельного телевидения и платных телевизионных услуг – падение на 14%. Это обусловлено активным уходом зрителей от просмотра традиционного телевидения в интернет и на стриминговые видеосервисы, считают аналитики.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне потратили 3,2 триллиона на онлайн-покупки.
Личный счет,Почта России,МТС-Банк,
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