Эксперт предостерег от покупки электроники в интернете

В интернете не следует покупать дизайнерские вещи, а именно одежду, обувь и аксессуары, заявил агентству «Прайм» вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса «Спутник», вице-президент коммуникационной группы iMARS Владимир Нерюев.

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«Как правило, такие товары выпускают небольшими партиями, а покупают их ради статуса. Поэтому здесь все-таки не стоит доверять онлайн-магазинам, а лучше посетить фирменный бутик и пообщаться с консультантами», — отмечает эксперт.

Также, по его словам, лучше отказаться от покупки через интернет изделий из драгоценных металлов и украшений. Он отмечает, что покупать такие товары важно в специализированном магазине, поскольку именно там могут предоставить сертификаты.

Антиквариат, эксклюзивные вещи и дорогую электронику также лучше всего выбирать воочию.

Нерюев рекомендует покупать товары повседневного пользования на проверенных площадках и у продавцов с большим количеством отзывов. Это должны быть либо крупные маркетплейсы, либо онлайн-магазины крупных производителей. После получения посылки нужно сначала изучить товар, упаковку, проверить комплектацию, и только после этого производить оплату и подписывать документы.