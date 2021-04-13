Неопытным инвесторам предложат облигации с привязкой к нефти

Розничные инвесторы после того, как пройдут тестирование на знание рисков, смогут приобретать инвестиционные облигации со структурным доходом, который зависит от стоимости акций и фьючерсов на сырье. Об этом пишет РБК со ссылкой на последнюю версию законопроекта об ограничении сложных продуктов для неквалифицированных инвесторов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Причиной создания документа послужила борьба Центробанка с массовой продажей структурных продуктов гражданам.

Напомним, в декабре 2020 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовые организации «впаривают» россиянам «продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов», а также предлагают перекладывать в них депозиты.

Так, она обратилась к участникам рынка, порекомендовав не продавать сложные инвестиционные продукты. Рекомендация распространяется на срок до 1 апреля 2022 года, когда должно начаться тестирование для розничных инвесторов на знание рисков финансовых продуктов.

Одновременно Банк России принял решение о разработке законопроекта, который перенесет дату на 1 октября 2021 года и ограничит продажу сложных продуктов неопытным инвесторам.

В случае успешной сдачи тестирования они смогут приобретать облигации, выплата дохода по которым зависит от изменений различных показателей, включая уровень инфляции, цену фьючерса на драгметаллы или нефть, курс валюты, установленный ЦБ РФ, биржевые индексы.

В законопроекте также есть меры по борьбе с мисселингом. Кроме того, в нем есть и «дедушкина оговорка» (принцип защиты инвестора от изменения законодательства), однако ее действие ограничено.

Розничные инвесторы заинтересованы как в зарубежных, так и в российских акциях и сырьевых активах, в этой связи расширение перечня базовых активов в обсуждаемом законопроекте отвечает просьбам рынка, заявил зампред «БКС Мир инвестиций» по инвестиционному и страховому бизнесу Эдвард Голосов.