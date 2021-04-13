У самозанятых возникли проблемы в судах

В связи с недостатком у судов практики по делам с участием самозанятых решения стали приниматься не в их пользу, пишут
«Известия» со ссылкой на письмо, направленное «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ) первому вице-премьеру Андрею Белоусову
.
Как отмечается, обсуждение разного рода аспектов самозанятости в интернете может расцениваться надзорными органами как раскрытие нелегальных способов ухода от налогов.
ОНФ также указывает на то, что самозанятые, потерявшие доход во время пандемии, также сталкиваются с трудностями в судопроизводстве. Данный факт часто не признавался достаточно весомым для предоставления различных послаблений.
Кроме того, в ОНФ отмечают, что справки из приложения «Мой налог» для самозанятых не всегда являются доказательством размера доходов гражданина.
Еще одной проблемой для самозанятых является отсутствие доступа к арбитражным судам.
Минэк рассмотрел направленные предложения, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова
. Будет проведена работа, предложения направят в Минюст России, сообщила она.
Решить многие из перечисленных проблем можно внесением ясности в само понятие самозанятости. Необходимо юридически определить эту деятельность как предпринимательскую, считает заместитель руководителя исполкома ОНФ по экспертно-аналитической работе Арсений Беленький.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что ФНС
заявила о регистрации 2 млн самозанятых.