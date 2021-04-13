У самозанятых возникли проблемы в судах

В связи с недостатком у судов практики по делам с участием самозанятых решения стали приниматься не в их пользу, пишут «Известия» со ссылкой на письмо, направленное «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ) первому вице-премьеру Андрею Белоусову

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Как отмечается, обсуждение разного рода аспектов самозанятости в интернете может расцениваться надзорными органами как раскрытие нелегальных способов ухода от налогов.

ОНФ также указывает на то, что самозанятые, потерявшие доход во время пандемии, также сталкиваются с трудностями в судопроизводстве. Данный факт часто не признавался достаточно весомым для предоставления различных послаблений.

Кроме того, в ОНФ отмечают, что справки из приложения «Мой налог» для самозанятых не всегда являются доказательством размера доходов гражданина.

Еще одной проблемой для самозанятых является отсутствие доступа к арбитражным судам.

Минэкономразвития и Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минфину Минюсту рассмотреть обращение ОНФ.

Минэк рассмотрел направленные предложения, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова . Будет проведена работа, предложения направят в Минюст России, сообщила она.

Решить многие из перечисленных проблем можно внесением ясности в само понятие самозанятости. Необходимо юридически определить эту деятельность как предпринимательскую, считает заместитель руководителя исполкома ОНФ по экспертно-аналитической работе Арсений Беленький.