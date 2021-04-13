Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

У самозанятых возникли проблемы в судах

Лера Букина
1 час назад
В связи с недостатком у судов практики по делам с участием самозанятых решения стали приниматься не в их пользу, пишут «Известия» со ссылкой на письмо, направленное «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ) первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
У самозанятых возникли проблемы в судах
Фото: ТАССТАСС
Как отмечается, обсуждение разного рода аспектов самозанятости в интернете может расцениваться надзорными органами как раскрытие нелегальных способов ухода от налогов.
ОНФ также указывает на то, что самозанятые, потерявшие доход во время пандемии, также сталкиваются с трудностями в судопроизводстве. Данный факт часто не признавался достаточно весомым для предоставления различных послаблений.
Кроме того, в ОНФ отмечают, что справки из приложения «Мой налог» для самозанятых не всегда являются доказательством размера доходов гражданина.
Еще одной проблемой для самозанятых является отсутствие доступа к арбитражным судам.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту рассмотреть обращение ОНФ.
Минэк рассмотрел направленные предложения, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Будет проведена работа, предложения направят в Минюст России, сообщила она.
Решить многие из перечисленных проблем можно внесением ясности в само понятие самозанятости. Необходимо юридически определить эту деятельность как предпринимательскую, считает заместитель руководителя исполкома ОНФ по экспертно-аналитической работе Арсений Беленький.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ФНС заявила о регистрации 2 млн самозанятых.
Личный счет,Татьяна Илюшникова,Андрей Белоусов,Минюст РФ,Федеральная налоговая служба,Минэкономразвития,Минфин,газета "Известия",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители