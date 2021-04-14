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Десяткам тысяч россиян предрекли волну банкротств

Лера Букина
1 час назад
Число граждан-банкротов в 2021 году достигнет 178,5 тысяч человек, что в 1,5 раза превысит прошлогодний результат. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса по поиску арбитражных управляющих для банкротства FreshStart (входит в экосистему «Сбера»).
Десяткам тысяч россиян предрекли волну банкротств
Фото: ТАССТАСС
Прогнозируемый рост обусловлен, в частности, отсутствием в 2020 году у граждан возможности воспользоваться процедурой банкротства в связи с карантинными мерами из-за пандемии.
По словам аналитиков сервиса, на ситуацию также повлияют такие факторы, как рост информированности населения о возможности избавления от задолженностей, а также потенциал по банкротству россиян, который в стране еще не исчерпан.
Как отмечается, в «Открытии» зафиксировали увеличение несостоятельности, однако в Промсвязьбанке, ВТБ и Росбанке такой тенденции не наблюдается.
Согласно данным бюро кредитных историй ОКБ, на конец февраля формально 1,1 млн человек имеют основания для получения через суд статуса банкрота. Их просрочка перед банками составила три месяца и более в размере от 500 тысяч рублей.
На рост влияет не только падение реальных доходов населения, но и наработка практики личных банкротств, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Людвиг.
Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин прогнозирует в 2021 году двукратный рост количества личных банкротств до 220–240 тысяч.
Увеличение на 50% является ожидаемой динамикой, поскольку механизм банкротства не заработал пока в полную силу, полагает управляющий директор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель.
Ранее «Рамблер» сообщал, что упрощенного банкротства добились менее 300 россиян.
Личный счет,Павел Михмель,Алексей Юхнин,Росбанк,Банк ВТБ,Промсвязьбанк,Сбербанк России,газета "Известия",
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