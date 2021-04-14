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Держатели Mastercard смогут оплачивать товары брелоками

Лера Букина
32 минуты назад
Mastercard совместно с российским производителем бесконтактных платежных устройств ISBC и европейским разработчиком услуг по токенизации Fidesmo запустил в России брелок с возможностью бесконтактной оплаты ISBC Pay. Об этом пишет РБК.
Держатели Mastercard смогут оплачивать товары брелоками
Фото: ТАССТАСС
Так, обладатели карт Mastercard, эмитированных банками-участниками проекта, будут иметь возможность привязать их к брелоку и оплачивать товары.
Преимущество брелока над другими существующими на рынке заключается в том, что в рамках совместного проекта клиенты смогут привязать к устройству карту Mastercard любого участвующего в проекте банка. Ее также можно удалять и подключать карту другого банка, заявил управляющий директор ISBC Никита Кожемякин. По его словам, в течение одного-двух месяцев можно будет привязать карту к ремешкам для механических часов и другим предметам.
В проекте уже участвуют восемь банков – Газпромбанк, Почта Банк, МКБ, Россельхозбанк, банк «Открытие», Альфа-банк, Татсоцбанк и Промсвязьбанк (ПСБ).
По словам представителей ISBC и участвующих в проекте банков, для совершения оплаты не требуется доступ в интернет. Кроме того, брелок не нуждается в подзарядке. Также на нем нет маркировки и персональных данных владельца.
Брелоки могут быть популярны на отдыхе или при занятиях активным спортом из-за возможности использовать их в воде, отметил начальник управления пластиковых карт Татсоцбанка Вадим Иванов. Стоимость брелока составляет 1490 рублей.
Кожемякин ожидает, что в России до 10% владельцев банковских карт Mastercard будут пользоваться подобными устройствами.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в московских магазинах вводят оплату взглядом. Так, в супермаркетах уже можно расплатиться за покупки, недолго посмотрев в камеру с открытым лицом.
Личный счет,Компании,Вадим Иванов,Татсоцбанк,Ханты-Мансийский банк "Открытие",Альфа-банк,Газпромбанк,Промсвязьбанк,Россельхозбанк,
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