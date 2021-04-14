Продажи подержанных смартфонов выросли на 20%

По итогам I квартала 2021 года на сервисе онлайн-объявлений «Авито» зафиксирован рост продаж подержанных мобильных телефонов на 20% по отношению к прошлому году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику компании.

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На первичном рынке за аналогичный период продажи устройств в натуральном выражении сократились на 11% год к году, рассказали в МТС и «Связном».

В исследовательской компании GfK вывили еще большее сокращение — с первой недели января по первую неделю марта спрос на смартфоны в России в натуральном выражении упал на 14%.

В «Мегафон Ритейле» также зафиксировали падение продаж смартфонов год к году, сообщил изданию гендиректор компании Андрей Левыкин

В «Авито» отметили, что продавцы стали продавать телефоны в среднем по 7 тысяч рублей, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Наиболее востребованными стабильно оставались iPhone — на них пришлось около половины (48%) от всех купленных на площадке устройств за данный период.

Средняя стоимость iPhone в I квартале 2021 года достигла 11 тысяч рублей, что на 22% выше средней цены за I квартал прошлого года.

Число продаж iPhone за год выросло на 27%. В топе также оказались Samsung (17%) и Xiaomi (12%).

Пандемия стала драйвером спроса на приобретение подержанных гаджетов, ведь благодаря этому можно сэкономить и обновить свой девайс с минимальными финансовыми затратами, заявил руководитель макрокатегории «Бытовая техника и электроника» в «Авито» Павел Комаров

По его словам, на увеличение продаж повлияло и развитие профессиональной доставки между частными лицами.

На рынке trade-in (обмен старых устройств на новые со скидкой) также зафиксирована активность. В частности, в « М.Видео » в I квартале 2021 года программой воспользовались в два раза больше клиентов, чем год назад. В МТС число сданных устройств выросло на 30% в сравнении с 2020 годом.