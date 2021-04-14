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Популярные направления майского отдыха подорожали на 25%

Лера Букина
1 час назад
В мае 2021 года туристические путевки на курорты России и зарубежья в среднем выросли в цене на 20–25% в сравнении с маем 2019 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные участников туротрасли.
Популярные направления майского отдыха подорожали на 25%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Существеннее всего подорожали туры в Сочи — на 112%. Рост цен на туры в Абхазию составил 79%. Путевки в ОАЭ подорожали приблизительно на 45%.
Что касается средней стоимости поездок в Калининград, то она сохранилась на уровне 2019 года.
По данным оператора фискальных данных OFD.ru, в I квартале 2021 года на туры россияне потратили в 11 раз больше, чем в прошлом году.
Путевки на курорты Краснодарского края и Крыма подорожали за счет отелей высокого уровня — 4–5*, заявил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Отдых в городах, которые традиционно пользуются большим спросом у иностранных туристов, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, стал, наоборот, более доступным. По словам Ромашкина, в среднем туры туда подешевели на 5–10%.
Зарубежные же направления подорожали, прежде всего, в связи с девальвацией рубля, отметил он.
В связи с приостановкой авиасообщения с Турцией ожидается аннуляция практически всех заявок на путешествия, заявила «Известиям» директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
В дальнейшем ключевым трендом будет развитие внутреннего туризма, полагают в Tui Россия.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне начали отказываться от отдыха в Греции.
Личный счет,Сергей Ромашкин,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,газета "Известия",
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