В ЦБ предостерегли от мисселинга при открытии вклада

Перед тем, как открыть новый вклад, гражданам следует детально расспросить сотрудника банка об оформляемом продукте, иначе существует риск столкнуться с мисселингом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России.

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Следует выяснить, застрахован ли вклад, есть ли гарантированный доход, с какими потерями можно столкнуться при досрочном закрытии вклада, с какой именно организацией заключается договор – банк, страховая компания, брокер, доверительный управляющий и т.д.

Отмечается, что с мисселингом в отношении финансовых продуктов чаще всего можно столкнуться в офисах банков.

«Люди идут в банк с определенным запасом доверия, поэтому советы менеджера воспринимают не так критично, как следовало бы», – указали в Банке России

Как уточняется, в большинстве случаев россиянам вместо вклада предлагают оформление инвестиционных страховых продуктов, облигаций и прочего. Предлагается и комбинированный вариант – часть средств на вклад, часть – на инвестиции или облигации.

В Банке России отметили, что ставки по банковским вкладам снижались, в этой связи россияне старались сохранить доходность, к которой они привыкли раньше.

«Людям зачастую говорили, что предлагаемый им продукт – то же самое, что и вклад, но с повышенной доходностью», – пояснили в ЦБ.