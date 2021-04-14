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В ЦБ предостерегли от мисселинга при открытии вклада

Лера Букина
1 час назад
Перед тем, как открыть новый вклад, гражданам следует детально расспросить сотрудника банка об оформляемом продукте, иначе существует риск столкнуться с мисселингом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России.
В ЦБ предостерегли от мисселинга при открытии вклада
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Следует выяснить, застрахован ли вклад, есть ли гарантированный доход, с какими потерями можно столкнуться при досрочном закрытии вклада, с какой именно организацией заключается договор – банк, страховая компания, брокер, доверительный управляющий и т.д.
Отмечается, что с мисселингом в отношении финансовых продуктов чаще всего можно столкнуться в офисах банков.
«Люди идут в банк с определенным запасом доверия, поэтому советы менеджера воспринимают не так критично, как следовало бы», – указали в Банке России.
Как уточняется, в большинстве случаев россиянам вместо вклада предлагают оформление инвестиционных страховых продуктов, облигаций и прочего. Предлагается и комбинированный вариант – часть средств на вклад, часть – на инвестиции или облигации.
В Банке России отметили, что ставки по банковским вкладам снижались, в этой связи россияне старались сохранить доходность, к которой они привыкли раньше.
«Людям зачастую говорили, что предлагаемый им продукт – то же самое, что и вклад, но с повышенной доходностью», – пояснили в ЦБ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам посоветовали не посещать банки из-за мисселинга.
Личный счет,Центральный банк России,
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