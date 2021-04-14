Россияне в марте увеличили траты на медицинские услуги

Россияне в марте увеличили траты за одно посещение клиники в сравнении с мартом прошлого года на 14%, до 2 777 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Эвотор» и сервиса «СберЗдоровье».

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Как выяснилось, самыми востребованными врачами у россиян являются гинеколог, дерматолог, невролог, лор и терапевт.

Вместе с этим в клиниках Москвы средняя сумма затрат пациентов выросла по сравнению с прошлым годом на 27%, до 5 833 рублей. Также аналитики выяснили, что жители столицы стали реже пользоваться платными услугами - число чеков сократилось на 2%. В Санкт-Петербурге средний чек поликлиник вырос больше – на 25%, до 5 491 рубля. Среднее количество чеков тоже выросло - на 11%.

Наиболее существенный прирост «востребованности» у пациентов в марте пришелся на таких специалистов, как стоматологи, травматологи, нейрохирурги, неврологи и кардиологи. Спрос на услуги стоматологических клиник вырос за год на 12%, а средний чек - на 8%, до 6 855 рублей.

Исследование показало, что в марте россияне стали чаще делать анализы и тратить на них больше средств, чем в прошлом году. Как выяснилось, размер средних трат в медицинских лабораториях вырос на 17%, до 2 289 рублей.

«В начале 2021 года поток клиентов в клиники снова начал расти. Это объясняется тем, что в марте прошлого года уже начали вводиться ограничения из-за коронавируса, а к началу весны 2021 года они, наоборот, ослаблялись. На фоне роста числа очных приемов не снижается спрос и на телемедицинские консультации, количество которых по-прежнему растет более чем в два раза год к году. Такому формату общения с врачом доверяет все больше пациентов из-за удобства и стоимости», - подчеркнул гендиректор «СберЗдоровья» Анатолий Зингер.