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Недельные расходы граждан выросли на 3%

Лера Букина
25 минут назад
Недельные расходы россиян с 5 по 11 апреля выросли на 2,9% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследовании холдинга «Ромир».
Недельные расходы граждан выросли на 3%
Фото: ТАССТАСС
Так, в среднем семья потратила на повседневные товары 5078 рублей.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года недельные расходы на 14-й неделе выросли на 50,3%, или на 1699 рублей. Если сравнить текущее значение недельных расходов со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то на отчетной неделе они продемонстрировали подъем на 10,1%, или 468 рублей.
Как отмечается, рост показателя в годовом выражении обусловлен эффектом низкой базы: 14-я неделя 2020 года пришлась на период ограничений из-за пандемии, и в это время расходы россиян были резко упали.
«Сегодня, в отличие от 2020 года, недельные расходы стабильны», — поясняют специалисты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что расходы россиян за февраль выросли на 2,6%.
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