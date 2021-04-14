Недельные расходы граждан выросли на 3%

Недельные расходы россиян с 5 по 11 апреля выросли на 2,9% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследовании холдинга «Ромир».

Фото: ТАСС ТАСС

Так, в среднем семья потратила на повседневные товары 5078 рублей.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года недельные расходы на 14-й неделе выросли на 50,3%, или на 1699 рублей. Если сравнить текущее значение недельных расходов со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то на отчетной неделе они продемонстрировали подъем на 10,1%, или 468 рублей.

Как отмечается, рост показателя в годовом выражении обусловлен эффектом низкой базы: 14-я неделя 2020 года пришлась на период ограничений из-за пандемии, и в это время расходы россиян были резко упали.

«Сегодня, в отличие от 2020 года, недельные расходы стабильны», — поясняют специалисты.