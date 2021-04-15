Банки уличили в недобросовестных практиках с кешбэком

Защитники прав потребителей выступают за то, чтобы Банк России
распространил меры по борьбе с недобросовестными практиками продаж (мисселингом) на все банковские продукты. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на Международную конфедерацию обществ потребителей (КонфОП).
Речь идет о программах лояльности, связанных с кешбэком по дебетовым картам.
Эксперты организации проанализировали предложения карт с кешбэком банков из топ-20, после чего они пришли к выводу, что банки используют недобросовестные практики при их продаже.
В пример приводятся завышенные обещания. В кредитных организациях говорят, что вернуть можно до 10 тысяч рублей, хотя в действительности сумма гораздо меньше.
Также в КонфОП посетовали на то, что банки оставляют за собой право решать, начислять баллы или нет.
Организация также обратила внимание на то, что обслуживание и отдельные услуги могут быть платными. В этой связи выгода от кешбэка является минимальной или совсем отсутствует.
Также речь идет о лимитированном числе партнеров, при оплате услуг которых можно получить и потратить бонусы.
По словам правозащитников, по программе кешбэка клиенты ряда банков получают не обещанные средства, а бонусные баллы.
Банк России признал наличие проблем программах лояльности. Там полагают, что это обусловлено ненадлежащим информированием, а не мисселингом.
Центробанк рекомендует клиентам банков во избежание проблем самостоятельно изучать полные условия и сопоставлять со своим собственным платежным поведением.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что в ЦБ предостерегли от мисселинга при открытии вклада.