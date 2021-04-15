Банки уличили в недобросовестных практиках с кешбэком

Защитники прав потребителей выступают за то, чтобы Банк России распространил меры по борьбе с недобросовестными практиками продаж (мисселингом) на все банковские продукты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Международную конфедерацию обществ потребителей (КонфОП).

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Речь идет о программах лояльности, связанных с кешбэком по дебетовым картам.

Эксперты организации проанализировали предложения карт с кешбэком банков из топ-20, после чего они пришли к выводу, что банки используют недобросовестные практики при их продаже.

В пример приводятся завышенные обещания. В кредитных организациях говорят, что вернуть можно до 10 тысяч рублей, хотя в действительности сумма гораздо меньше.

Также в КонфОП посетовали на то, что банки оставляют за собой право решать, начислять баллы или нет.

Организация также обратила внимание на то, что обслуживание и отдельные услуги могут быть платными. В этой связи выгода от кешбэка является минимальной или совсем отсутствует.

Также речь идет о лимитированном числе партнеров, при оплате услуг которых можно получить и потратить бонусы.

По словам правозащитников, по программе кешбэка клиенты ряда банков получают не обещанные средства, а бонусные баллы.

Банк России признал наличие проблем программах лояльности. Там полагают, что это обусловлено ненадлежащим информированием, а не мисселингом.

Центробанк рекомендует клиентам банков во избежание проблем самостоятельно изучать полные условия и сопоставлять со своим собственным платежным поведением.