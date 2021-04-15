Финансист рассказал о способе увеличить доходность вкладов

С помощью «сложного процента» или «вклада с капитализацией» можно повысить накопления на депозите, сообщил агентству «Прайм» директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.

Фото: ТАСС ТАСС

«В таких случаях банки обычно указывают ставку с учетом капитализации и без нее. Однако разница при нынешних ставках вряд ли будет существенный, но заработать дополнительные несколько десятых процента можно», — рассказал эксперт.

В случае с ценными бумагами капитализация процентов также доступна, это называется «реинвестирование», подсказывает Аржанухин. По его словам, купоны по облигации или дивиденды, полученные от владения акциями, можно не выводить на банковский счет, а снова приобретать ценные бумаги.

Эксперт советует присмотреться к паевому инвестиционному фонду (ПИФ), где все средства реинвестируется автоматически.

Если есть задача заработать максимально, и для текущего потребления этот доход не нужен, то выбор нужно делать в пользу продуктов со сложным процентом или реинвестированием.

В других случаях использование «сложного процента» является бессмысленным, заключил Аржанухин.