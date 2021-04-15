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Финансист рассказал о способе увеличить доходность вкладов

Лера Букина
43 минуты назад
С помощью «сложного процента» или «вклада с капитализацией» можно повысить накопления на депозите, сообщил агентству «Прайм» директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.
Финансист рассказал о способе увеличить доходность вкладов
Фото: ТАССТАСС
«В таких случаях банки обычно указывают ставку с учетом капитализации и без нее. Однако разница при нынешних ставках вряд ли будет существенный, но заработать дополнительные несколько десятых процента можно», — рассказал эксперт.
В случае с ценными бумагами капитализация процентов также доступна, это называется «реинвестирование», подсказывает Аржанухин. По его словам, купоны по облигации или дивиденды, полученные от владения акциями, можно не выводить на банковский счет, а снова приобретать ценные бумаги.
Эксперт советует присмотреться к паевому инвестиционному фонду (ПИФ), где все средства реинвестируется автоматически.
Если есть задача заработать максимально, и для текущего потребления этот доход не нужен, то выбор нужно делать в пользу продуктов со сложным процентом или реинвестированием.
В других случаях использование «сложного процента» является бессмысленным, заключил Аржанухин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что отток с рублевых депозитов в пандемию составил 2 трлн рублей.
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