Отдых в Сочи в мае подорожал до 50% после закрытия Турции

Проживание в Сочи на майские праздники в среднем подорожало до 50% в связи с ограничением полетов в Турцию. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на опрошенных представителей туротрасли. Эксперты считают, что после возобновления полетов цены на отдых в городе могут снизиться.
«В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то - на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны», – заявила президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.
По ее словам, новые туристы будут вынуждены подстраиваться под даты и цены, которые смогут предложить отельеры. Альтернативой могут стать съемные квартиры.
Стоимость отдыха в Сочи растет из-за повышенного спроса, отметила председатель правления Ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина.
Граждане, которые собирались отдохнуть на море за границей, в частности, в Турции, начали искать альтернативы в России. В этой связи и поднялись цены. После того, как направления откроются, стоимость может падать, однако это коснется только свободного номерного фонда, предупреждает Косьмина.
Напомним, с 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает авиасообщение с Турцией в связи с неспокойной эпидемиологической обстановкой в этой стране.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что популярные направления майского отдыха подорожали на 25%.