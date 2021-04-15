Отдых в Сочи в мае подорожал до 50% после закрытия Турции

По ее словам, новые туристы будут вынуждены подстраиваться под даты и цены, которые смогут предложить отельеры. Альтернативой могут стать съемные квартиры.

Граждане, которые собирались отдохнуть на море за границей, в частности, в Турции, начали искать альтернативы в России. В этой связи и поднялись цены. После того, как направления откроются, стоимость может падать, однако это коснется только свободного номерного фонда, предупреждает Косьмина.