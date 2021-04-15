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В ПФР рассказали о способе увеличить пенсию на 50%

Лера Букина
43 минуты назад
Если отложить получение пенсии на пять лет, то ежемесячные выплаты можно повысить на 50%. Об этом «Российской газете» рассказали в ПФР.
В ПФР рассказали о способе увеличить пенсию на 50%
Фото: ТАССТАСС
А при обращении за пенсией через десять лет выплаты увеличатся еще вполовину.
Отмечается, что за 2020 год пенсии по данной схеме получали около 27 000 россиян.
Почти в два раза выросло число граждан, обращающихся за назначением пенсии удаленно. В 2020 году из 2 млн заявлений почти 1,5 млн были поданы через электронные сервисы – портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР.
В 2021 году средняя сумма пенсии достигает 17,5 тысячи рублей. Ожидается, что в 2022 году она вырастет на 5,9% и составит не менее 18,4 тысячи рублей.
Россиян, достигших 45 лет, ПФР раз в три года будет оповещать о размере возможной пенсии через портал госуслуг. Соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме.
Ранее «Рамблер» сообщал, что жители осажденного Севастополя будут получать прибавку к пенсии в размере 500 рублей.
Личный счет,Госдума,"Российская газета",
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