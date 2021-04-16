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Раскрыта новая схема кражи криптовалюты

Лера Букина
1 час назад
Выявлена новая мошенническая схема с криптовалютами. Об этом «Известиям» рассказали в одной из крупнейших криптобирж Binance.
Раскрыта новая схема кражи криптовалюты
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что мошенники стали создавать свои проекты децентрализованных финансов (DeFi), специально внедряя ошибку в код. Используя эту искусственную уязвимость, они выводят средства клиентов.
За 2020 год объем мошенничества с цифровыми активами в мире достиг почти $1,5 млрд. Это практически на 60% меньше, чем в 2019 году, и на 50% больше, чем в 2018 году, говорится в Crystal blockchain report.
Во избежание мошенничества с DeFi-проектами нужно смотреть на репутацию их организаторов, отметил Вячеслав Васин из Group-IB.
Кроме сложного пароля и двухфакторной аутентификации, то есть дополнительного кода, существует ряд других способов увеличить свою безопасность при работе с криптовалютой, заявил Глеб Костарев из Binance. Так, лучше не прибегать к использованию общественного Wi-Fi для получения доступа к активам. Кроме того, во избежание фишинга следует всегда проверять, соответствует ли отображаемая ссылка в браузере оригинальной для используемой биржи. Нужно также следить за адресом получателя при трансакциях. Ошибка в одном знаке может привести к потере денег, так как переводы цифровых активов невозможно отменить.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники придумали схему обмана россиян с картами «Магнита».
Личный счет,Глеб Костарев,Вячеслав Васин,"Магнит",газета "Известия",
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