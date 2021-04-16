Раскрыта новая схема кражи криптовалюты

Кроме сложного пароля и двухфакторной аутентификации, то есть дополнительного кода, существует ряд других способов увеличить свою безопасность при работе с криптовалютой, заявил Глеб Костарев
из Binance. Так, лучше не прибегать к использованию общественного Wi-Fi для получения доступа к активам. Кроме того, во избежание фишинга следует всегда проверять, соответствует ли отображаемая ссылка в браузере оригинальной для используемой биржи. Нужно также следить за адресом получателя при трансакциях. Ошибка в одном знаке может привести к потере денег, так как переводы цифровых активов невозможно отменить.