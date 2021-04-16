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Россияне оценили комфортную жизнь в ₽1,3 млн

Лера Букина
19 минут назад
Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, российской семье нужно накопить 1,3 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка.
Россияне оценили комфортную жизнь в ₽1,3 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Самую большую сумму необходимых сбережений назвали жители Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга — 1,8 млн, 1,7 млн и 1,6 млн рублей соответственно.
Также выяснилось, что около 40% опрошенных делают накопления постоянно или иногда.
16% хотели бы получать дополнительный доход за счет инвестирования накоплений и вкладывать средства на длительные сроки.
Процент граждан, которые откладывают средства, растет на фоне повышения знаний в области личных накоплений и управления ими, увеличения доверия к финансовым институтам и кастомизации рынка сберегательных продуктов под конкретную аудиторию и цель, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Ряд семей не имеют возможности откладывать средства из-за низких доходов, отметила старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИСАП) РАНХиГС Александра Бурдяк. Все заработанное идет необходимые нужды – еду, одежду, оплату жилья.
В 2021 году оставлять средства на непредвиденные обстоятельства будет все еще популярно, полагает старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. Он объяснил это тем, что экономическая ситуация все еще нестабильна, и граждане будут пытаться обезопасить себя от рисков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам посоветовали не хранить все сбережения в одной валюте.
Личный счет,НПФ Сбербанка,РАНХиГС,Сбербанк России,газета "Известия",
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