Россияне оценили комфортную жизнь в ₽1,3 млн

Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, российской семье нужно накопить 1,3 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса « Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка

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Самую большую сумму необходимых сбережений назвали жители Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга — 1,8 млн, 1,7 млн и 1,6 млн рублей соответственно.

Также выяснилось, что около 40% опрошенных делают накопления постоянно или иногда.

16% хотели бы получать дополнительный доход за счет инвестирования накоплений и вкладывать средства на длительные сроки.

Процент граждан, которые откладывают средства, растет на фоне повышения знаний в области личных накоплений и управления ими, увеличения доверия к финансовым институтам и кастомизации рынка сберегательных продуктов под конкретную аудиторию и цель, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Ряд семей не имеют возможности откладывать средства из-за низких доходов, отметила старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИСАП) РАНХиГС Александра Бурдяк. Все заработанное идет необходимые нужды – еду, одежду, оплату жилья.

В 2021 году оставлять средства на непредвиденные обстоятельства будет все еще популярно, полагает старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. Он объяснил это тем, что экономическая ситуация все еще нестабильна, и граждане будут пытаться обезопасить себя от рисков.