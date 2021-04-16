Эксперт перечислил основные ошибки при накоплении денег

Несмотря на невысокий уровень доходов большинства граждан, простые правила при накоплении средств помогут узнать скрытые возможности зарплаты и накопить существенную сумму, рассказал
News.ru финансовый эксперт Артем Звездин.
Отсутствие финансового плана с четко обозначенными целями – одна из основных ошибок. Для правильного накопления прежде всего необходимо составить финансовый план в деталях, отметил эксперт.
Откладывать средства нужно на конкретные вещи, пояснил Звездин. Речь идет, например, о покупке автомобиля или квартиры.
Относиться к накоплениям нужно, как к платежам по кредиту. Отложить средства необходимо сразу после получения дохода, добавил эксперт.
Также он посоветовал откладывать средства на специальный депозитарный счет с процентным начислением.
Не нужно откладывать много и не нужно откладывать мало, подсказывает Звездин.
«Откладывайте 20% своих доходов. Если не получается, то хотя бы 10%», — рекомендует он.
Серьезной ошибкой может стать попытка приумножить накопления путем их вложений на финансовом рынке. Шанс потерять деньги здесь гораздо выше, чем накопить их, предупредил эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что лишь 6% россиян откладывают более половины своего дохода.