Эксперт перечислил основные ошибки при накоплении денег

Несмотря на невысокий уровень доходов большинства граждан, простые правила при накоплении средств помогут узнать скрытые возможности зарплаты и накопить существенную сумму, рассказал News.ru финансовый эксперт Артем Звездин.

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Отсутствие финансового плана с четко обозначенными целями – одна из основных ошибок. Для правильного накопления прежде всего необходимо составить финансовый план в деталях, отметил эксперт.

Откладывать средства нужно на конкретные вещи, пояснил Звездин. Речь идет, например, о покупке автомобиля или квартиры.

Относиться к накоплениям нужно, как к платежам по кредиту. Отложить средства необходимо сразу после получения дохода, добавил эксперт.

Также он посоветовал откладывать средства на специальный депозитарный счет с процентным начислением.

Не нужно откладывать много и не нужно откладывать мало, подсказывает Звездин.

«Откладывайте 20% своих доходов. Если не получается, то хотя бы 10%», — рекомендует он.

Серьезной ошибкой может стать попытка приумножить накопления путем их вложений на финансовом рынке. Шанс потерять деньги здесь гораздо выше, чем накопить их, предупредил эксперт.