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Эксперт перечислил основные ошибки при накоплении денег

Лера Букина
1 час назад
Несмотря на невысокий уровень доходов большинства граждан, простые правила при накоплении средств помогут узнать скрытые возможности зарплаты и накопить существенную сумму, рассказал News.ru финансовый эксперт Артем Звездин.
Эксперт перечислил основные ошибки при накоплении денег
Фото: ТАССТАСС
Отсутствие финансового плана с четко обозначенными целями – одна из основных ошибок. Для правильного накопления прежде всего необходимо составить финансовый план в деталях, отметил эксперт.
Откладывать средства нужно на конкретные вещи, пояснил Звездин. Речь идет, например, о покупке автомобиля или квартиры.
Относиться к накоплениям нужно, как к платежам по кредиту. Отложить средства необходимо сразу после получения дохода, добавил эксперт.
Также он посоветовал откладывать средства на специальный депозитарный счет с процентным начислением.
Не нужно откладывать много и не нужно откладывать мало, подсказывает Звездин.
«Откладывайте 20% своих доходов. Если не получается, то хотя бы 10%», — рекомендует он.
Серьезной ошибкой может стать попытка приумножить накопления путем их вложений на финансовом рынке. Шанс потерять деньги здесь гораздо выше, чем накопить их, предупредил эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что лишь 6% россиян откладывают более половины своего дохода.
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