Упал в цене: Турция нанесла удар по биткоину

Биткоин упал в цене после того, как Центральный банк Турции ввел запрет на оплату криптовалютой товаров и услуг, пишет The Wall Street Journal.

Как заявил регулятор, невозможность контроля активов создает риски безопасности и возможных убытков. Также в турецком Центробанке подчеркнули, что криптовалюта может быть использована для незаконной деятельности.

В ночь на 16 апреля курс биткоина достигал $63,8 тыс., однако начал резко снижаться на фоне запрета криптовалютных платежей в Турции. Котировки криптовалюты, то есть ее стоимость по отношению к другим валютам, падали до $61 тыс., за прошлые сутки биткоин подешевел на 3%.

В Турции популярность криптовалют растет из-за ослабления турецкой лиры и инфляции. В марте годовая инфляция в стране превысила 16%.

В Центробанке подчеркнули, что платежи в криптовалюте могут подорвать доверие к методам и инструментам, которые в используются в платежах.

Центральный банк Турции запретил с 30 апреля использование криптовалюты для покупки товаров и услуг, соответствующее постановление регулятора опубликовано в официальном издании Resmi Gazete.

"Поставщики платежных услуг не смогут разрабатывать бизнес-модели таким образом, чтобы криптоактивы прямо или косвенно использовались при предоставлении платежных услуг и выпуске электронных денег. Криптовалюты не могут использоваться в платежах прямо или косвенно. Такие слуги не могут быть предложены", — отмечается в постановление центробанка Турции.

Как отмечает регулятор, криптоактивы несут значительные риски, так как не подпадают под какие-либо механизмы регулирования и контроля, их рыночная стоимость чрезмерно волатильна, они анонимны и могут быть использованы для незаконной деятельности.

Стали известны идеи Федеральной налоговой службы (ФНС) по налогообложению криптовалюты. Владеющих биткоинами и другими цифровыми финансовыми активами (ЦФА) россиян могут заставить отчитываться о них под угрозой штрафов.

О письме ФНС по поводу поправок к законопроекту о налогообложении цифровых активов сообщил «Коммерсантъ». В АНО «Цифровая экономика» подлинность документа подтвердили, а вот сама ФНС отказалась комментировать переписку.

Основной пункт законопроекта, предложенный ФНС, — обязать россиян декларировать криптовалюту. Ранее это оставляли на усмотрение граждан. Судя по письму, налоговая настаивает на превращении права в обязанность.

Эксперты отметили, что если раньше в законе о ЦФА существовало право «проинформировать налоговый орган об обладании криптовалютой и совершении операций с ней», то теперь его могут заменить на обязанность «сообщать о получении права на криптовалюту, подавать отчёты об операциях с криптовалютой и о её остатках».

Неисполнение этого требования, по замыслу ФНС, грозит штрафами и уголовной ответственностью, на которой ранее настаивал Минфин . Такой подход прямо противоречит действующему в России закону о ЦФА.

Мнения экспертов

В АНО «Цифровая экономика» отметили, что стандартной практикой при введении любых подобных «чувствительных» норм законодательства является переходный период. Он позволяет «обкатать» правило без серьёзных наказаний. По мнению замдиректора ассоциации Дмитрия Тер-Степанова, он необходим и в данном случае. Кроме того, нужно предусмотреть чёткий порядок и методы определения цены на криптовалюту (эту функцию также хочет взять на себя ФНС), иначе для бизнеса будет затруднительно определять законность своих действий.

К тому, как именно ФНС будет определять рыночный курс криптовалют, есть большие вопросы.

«В случае с обычной иностранной валютой, когда доход и расход требуется пересчитать в рубли, у ФНС есть за спиной регулятор в лице ЦБ РФ. Центробанк ежедневно устанавливает курсы, которые не стопроцентно, но все же коррелируют с рынком Forex, объединяющим межбанковские курсы и формирующим котировки валют по отношению друг к другу. Рынок криптовалют очень волатилен, 50%-ное движение в день и даже час в одну и другую сторону воспринимается как норма. Как ФНС будет устанавливать курс валют на дату? Откуда служба будет получать котировки при отсутствии регулятора на рынке РФ? На эти вопросы в настоящее время нет ответа, и вряд ли здесь возможно изобрести универсальный механизм», — объяснил «Секрету» Эдуард Давыдов, партнер NOA Circle.

Ингушские имамы и богословы на общем собрании запретили правоверным мусульманам покупать биткоины и любую другую криптовалюту.

Об этом газете «Ингушетия» сообщил представитель совета алимов республики. Он уточнил, что речь идёт о запрете любых действий с криптовалютой, будь то покупка, продажа или обмен.

Представитель совета не назвал, из-за чего именно духовенство выступило против цифровой валюты. Он отметил лишь, что решение приняли «после тщательного исследования вопроса и консультаций».

За последние годы Ингушетия стала северокавказским лидером по энерговоровству через производство криптовалюты (майнинг). Так, в 2019 году один из жителей региона организовал работу криптовалютной фермы вблизи села Плиево в Назрановском районе и похитил электричество на сумму свыше 130 млн рублей. За последние несколько месяцев в республике установили семь случаев энерговоровства на общую сумму 138 млн рублей.

Налоговые консультанты сообщили о всплеске уплаты россиянами НДФЛ от операций с криптовалютой, пишут «Известия».

Так, «обеление» зафиксировано в лидирующих консалтинговых и юридических компаниях, в частности, KPMG, PwC, FTL Advisers, Borenius. Добровольная передача данных о криптоактивах была выявлена и Центром стратегических разработок (ЦСР).

Такой тренд обусловлен принятием в 2020 году закона «О цифровых финансовых активах», подразумевающего ужесточение требований комплаенс-служб иностранных банков к источникам происхождения доходов своих клиентов, указал директор отдела индивидуального налогообложения PwC в России Евгений Сивушков . Еще один фактор, по его словам, - повышенное внимание налоговых органов к иностранным активам российских граждан.

Те, кто имеет криптовалюту, могут рассчитывать на судебную защиту только в случае ее декларирования, подчеркнул руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов.

Подобное ужесточение требований наблюдается во всем мире, и данная тенденция будет лишь усиливаться в ближайшие годы, полагает управляющий партнер юридической фирмы Borenius Андрей Гусев . Скрыть операции с криптовалютами невозможно – у ФНС есть доступ к этой информации, отметил Гусев.

Действующий сегодня порядок обмена финансовыми данными не подразумевает предоставления сведений по операциям с криптовалютами, указал партнер KPMG в России и СНГ Донат Подниек. Но движение денежных средств, по его словам, попадает в агрегированные данные, которые передаются между государствами.

Пока остается вопрос, с чего именно оплачивать налог и как правильно декларировать криптовалюту, заметил руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов.

Самыми популярными криптовалютами у россиян, помимо биткоина (BTC), являются Ethereum (ETH) и Tether (USDT), рассказали РИА Новости эксперты криптовалютного рынка.

"Помимо BTC самыми популярными являются ETH — это вторая по капитализации криптовалюта, которая много лет не теряет свои позиции. И конечно, USDT — основной стейблкоин, используемый на биржах", — сообщил основатель криптовалютной платформы "Кошелек.ру" Михаил Богданов.

С ним соглашается представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко . "Помимо биткоина самые популярные криптовалюты у жителей России — Ethereum и стейблкоин USDT (Tether), частично DAI. Остальные цифровые активы существенно уступают этой троице в популярности", — говорит она.

По ее словам, биткоин и Ethereum рассматриваются как средство для инвестиций.

"А стейблкоин USDT — как способ быстро и беспроблемно проводить платежи, в том числе трансграничные", — продолжила эксперт.

Богданов считает, что сейчас на криптовалютном рынке много интересных проектов, за которыми стоит следить.

"В основном это топ-30 по капитализации, так как они формируют основу рынка", — добавил он.

При этом Максименко отмечает, что найти перспективные, но еще недооцененные криптовалюты достаточно сложно.