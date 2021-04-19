Пенсионеров предложили освободить от НДФЛ по вкладам

19 апреля группа депутатов от КПРФ внесет в Госдуму законопроект об освобождении неработающих пенсионеров от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от банковских вкладов. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова

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По закону с 1 января 2021 года граждане должны платить НДФЛ с процентов от банковских вкладов размером свыше 1 млн рублей. Авторы проекта отметили, что в ходе принятия данного закона интересы социально незащищенных групп населения не были учтены. Речь, в частности, идет о неработающих пенсионерах. В этой связи они предлагают освободить данную категорию россиян от таких платежей.

Авторы законопроекта сходятся во мнении, что эта льгота «может быть использована не только в благих целях», поэтому вводят лимит по сумме вклада на одного пенсионера.

«Необлагаемый налогом доход не может превышать 12 прожиточных минимумов пенсионера в год. Что при текущей ставке рефинансирования ЦБ РФ примерно соответствует доходам от вклада менее 3 млн рублей», — указали в пресс-службе одного из авторов проекта.

По словам Щапова, если внести корректировки в закон именно сейчас, то пенсионеры не «потеряют деньги», - налог будет рассчитываться только по результатам 2021 года.

Также он уточнил, что в такой помощи нуждаются и другие социально незащищенные категории.