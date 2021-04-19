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Пенсионеров предложили освободить от НДФЛ по вкладам

Лера Букина
12 минут назад
19 апреля группа депутатов от КПРФ внесет в Госдуму законопроект об освобождении неработающих пенсионеров от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от банковских вкладов. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова.
Пенсионеров предложили освободить от НДФЛ по вкладам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Изменения предложили внести в Налоговый кодекс России. Авторы проекта - лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты фракции Иван Мельников, Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Михаил Щапов и другие.
По закону с 1 января 2021 года граждане должны платить НДФЛ с процентов от банковских вкладов размером свыше 1 млн рублей. Авторы проекта отметили, что в ходе принятия данного закона интересы социально незащищенных групп населения не были учтены. Речь, в частности, идет о неработающих пенсионерах. В этой связи они предлагают освободить данную категорию россиян от таких платежей.
Авторы законопроекта сходятся во мнении, что эта льгота «может быть использована не только в благих целях», поэтому вводят лимит по сумме вклада на одного пенсионера.
«Необлагаемый налогом доход не может превышать 12 прожиточных минимумов пенсионера в год. Что при текущей ставке рефинансирования ЦБ РФ примерно соответствует доходам от вклада менее 3 млн рублей», — указали в пресс-службе одного из авторов проекта.
По словам Щапова, если внести корректировки в закон именно сейчас, то пенсионеры не «потеряют деньги», - налог будет рассчитываться только по результатам 2021 года.
Также он уточнил, что в такой помощи нуждаются и другие социально незащищенные категории.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Банке России поддерживают инициативу по увеличению налоговых льгот для граждан, которые самостоятельно копят средства на старость.
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