Москвичей предупредили о фейковых сайтах банков

Выявлены новые виды мошенничества с использованием поддельных интернет-сайтов банков. Об этом говорится на сайте прокуратуры Москвы.

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«В последнее время мошенники видоизменили способы обмана, их направленность сменилась с банковских карт на счета и депозиты пострадавших, где, как правило, находится гораздо больше денег. Злоумышленники направляют жертве ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, которая дублирует официальный сайт банка, где также требуется ввести логин и пароль», – говорится в сообщении.

Граждане могут не понять, что вводят учетные данные на фейковой странице, а не на официальном сайте кредитной организации.

Мошенники таким способом пытаются получить данные счета или карты для того, чтобы потом похитить с них денежные средства. Они также могут рассчитывать на то, что человек сам переведет средства на некий счет.

Бывают и случаи с кражей денежных средств под видом комиссий или страховок, которые якобы нужны для того, чтобы получить банковские услуги на выгодных условиях.

В прокуратуре рекомендуют отказаться от перехода по сомнительным ссылкам, внимательно проверять доменное имя сайта при вводе реквизитов банковской карты, не сообщать никому данные своей банковской карты.