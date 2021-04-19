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Прокуратура Москвы предупредила о фейковых сайтах банков

Лера Букина
50 минут назад
Выявлены новые виды мошенничества с использованием поддельных интернет-сайтов банков. Об этом говорится на сайте прокуратуры Москвы.
Москвичей предупредили о фейковых сайтах банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В последнее время мошенники видоизменили способы обмана, их направленность сменилась с банковских карт на счета и депозиты пострадавших, где, как правило, находится гораздо больше денег. Злоумышленники направляют жертве ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, которая дублирует официальный сайт банка, где также требуется ввести логин и пароль», – говорится в сообщении.
Граждане могут не понять, что вводят учетные данные на фейковой странице, а не на официальном сайте кредитной организации.
Мошенники таким способом пытаются получить данные счета или карты для того, чтобы потом похитить с них денежные средства. Они также могут рассчитывать на то, что человек сам переведет средства на некий счет.
Бывают и случаи с кражей денежных средств под видом комиссий или страховок, которые якобы нужны для того, чтобы получить банковские услуги на выгодных условиях.
В прокуратуре рекомендуют отказаться от перехода по сомнительным ссылкам, внимательно проверять доменное имя сайта при вводе реквизитов банковской карты, не сообщать никому данные своей банковской карты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники придумали схему обмана россиян с картами «Магнита».
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