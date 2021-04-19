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Эксперт рассказала об экономии на услугах ЖКХ

Лера Букина
26 минут назад
Платить за жилье и услуги ЖКХ собственник должен сразу после получения права собственности на помещение, а арендатор — с момента заключения договора. Но если собственник не проживает в квартире и прописан по другому адресу, то платежи можно уменьшить. Об этом агентству «Прайм» сообщила руководитель расчетно-абонентского отдела ГК «Юнисервис» Виктория Зыкина.
Эксперт рассказала об экономии на услугах ЖКХ
Фото: РамблерРамблер
Если в квартире имеются индивидуальные приборы учета потребления воды, газа, электроэнергии и отопления, то оплата вносится по показаниям счетчиков. Собственник должен каждый месяц передавать показания в управляющую организацию, если у него нет автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и водоснабжения (АСКУЭ и АСКУВ).
«Если потребления воды и электричества не происходит, то и платежи будут нулевыми или совсем небольшими», — отмечает эксперт.
По словам Зыкиной, плата за вывоз твердых бытовых отходов является жилищной, а не коммунальной услугой. Жилищный кодекс РФ гласит, что неиспользование помещений - не основание невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, уточнила она.
Полный отказ от оплат по ЖКУ не представляется возможным, но шанс понизить размер платежей все-таки есть.
Ранее «Рамблер» сообщал, что услуги ЖКХ могут подорожать в 1,5 раза.
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