Эксперт рассказала об экономии на услугах ЖКХ

Платить за жилье и услуги ЖКХ собственник должен сразу после получения права собственности на помещение, а арендатор — с момента заключения договора. Но если собственник не проживает в квартире и прописан по другому адресу, то платежи можно уменьшить. Об этом агентству «Прайм» сообщила руководитель расчетно-абонентского отдела ГК «Юнисервис» Виктория Зыкина.

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Если в квартире имеются индивидуальные приборы учета потребления воды, газа, электроэнергии и отопления, то оплата вносится по показаниям счетчиков. Собственник должен каждый месяц передавать показания в управляющую организацию, если у него нет автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и водоснабжения (АСКУЭ и АСКУВ).

«Если потребления воды и электричества не происходит, то и платежи будут нулевыми или совсем небольшими», — отмечает эксперт.

По словам Зыкиной, плата за вывоз твердых бытовых отходов является жилищной, а не коммунальной услугой. Жилищный кодекс РФ гласит, что неиспользование помещений - не основание невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, уточнила она.

Полный отказ от оплат по ЖКУ не представляется возможным, но шанс понизить размер платежей все-таки есть.