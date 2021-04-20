Аналитики спрогнозировали скачок ставок по кредитам

Представители финансовых организаций из топ-50 заявили, что условия по депозитам были улучшены в начале апреля.

В банках наблюдается повышенный спрос на потребительские кредиты, а также рост объемов финансирования. Но, как выяснилось, в нынешней ситуации оценить влияние «дешевизны» ссуд проблематично, так как нельзя исключать фактор сезонности.