Аналитики спрогнозировали скачок ставок по кредитам

В связи с повышением ключевой ставки банки с начала апреля ведут разнонаправленную политику: 51 кредитная организация повысила проценты по депозитам, а 33 снизили их по кредитам. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни.ру».
Представители финансовых организаций из топ-50 заявили, что условия по депозитам были улучшены в начале апреля.
В банках наблюдается повышенный спрос на потребительские кредиты, а также рост объемов финансирования. Но, как выяснилось, в нынешней ситуации оценить влияние «дешевизны» ссуд проблематично, так как нельзя исключать фактор сезонности.
По мнению экспертов, щедрые действия организаций, которые удешевляют кредиты, носят кратковременный характер.
Сначала увеличатся проценты по вкладам в среднем на 1 п.п., а затем в связи с ростом стоимости фондирования банки будут вынуждены повысить ставки и по кредитам в пределах 2 п.п., считает директор по развитию банковского направления «Сравни.ру» Алексей Грибков
.
Депозиты снова станут востребованными, когда доходность по ним начнет превышать инфляцию и достигнет 5,5–6%, полагает аналитик «Финама» Игорь Додонов.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что в России выросла средняя максимальная ставка по вкладам.