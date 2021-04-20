Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Аналитики спрогнозировали скачок ставок по кредитам

Лера Букина
1 час назад
В связи с повышением ключевой ставки банки с начала апреля ведут разнонаправленную политику: 51 кредитная организация повысила проценты по депозитам, а 33 снизили их по кредитам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни.ру».
Аналитики спрогнозировали скачок ставок по кредитам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что доходность по рублевым вкладам от 0,7 п.п. до 1,5 п.п. увеличили в Альфа-банке, Инвесторгбанке, «Кубань Кредите», Трансстройбанке, Росгосстрах-банке, Юникредитбанке.
Представители финансовых организаций из топ-50 заявили, что условия по депозитам были улучшены в начале апреля.
В банках наблюдается повышенный спрос на потребительские кредиты, а также рост объемов финансирования. Но, как выяснилось, в нынешней ситуации оценить влияние «дешевизны» ссуд проблематично, так как нельзя исключать фактор сезонности.
По мнению экспертов, щедрые действия организаций, которые удешевляют кредиты, носят кратковременный характер.
Сначала увеличатся проценты по вкладам в среднем на 1 п.п., а затем в связи с ростом стоимости фондирования банки будут вынуждены повысить ставки и по кредитам в пределах 2 п.п., считает директор по развитию банковского направления «Сравни.ру» Алексей Грибков.
Депозиты снова станут востребованными, когда доходность по ним начнет превышать инфляцию и достигнет 5,5–6%, полагает аналитик «Финама» Игорь Додонов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России выросла средняя максимальная ставка по вкладам.
Личный счет,Компании,Алексей Грибков,Трансстройбанк,Росгосстрах Банк,Альфа-банк,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители