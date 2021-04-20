Нотариусы предупредили о мошенничестве с доверенностями

Федеральная нотариальная палата (ФНП) сообщила о появлении нового вида мошенничества, связанного с использованием поддельных QR-кодов на доверенностях и других нотариальных документах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сейчас на большинстве нотариальных документов в бумажной форме можно заметить QR-код, в котором зашифрованы основные реквизиты документа: сведения о заявителях или их представителях, дата совершения нотариального действия, вид нотариального действия и регистрационный номер, ФИО нотариуса, нотариальный округ нотариуса.

С помощью QR-кода гражданин может проверить, какой документ ему был выдан, настоящий или с поддельной подписью нотариуса на бланке.

Специальная маркировка появилась на документах в конце декабря 2020 года.

«Недавно был выявлен новый способ мошенничества с нотариальными документами. Злоумышленники подделывали и сам документ, и QR-код на нем. Сканируя его, человек попадал на специально созданный мошенниками фейковый сайт, интерфейс которого копировал вид настоящего сервиса проверки QR-кодов Единой информационной системы нотариата», – сообщили в палате.

Мошенники рассчитывали, что люди будут сканировать QR-код, не прибегая к сервису на сайте ФНП. Специалисты палаты рекомендуют пользователям обращать внимание на адрес интернет-страницы – он должен начинаться с «фнп.рф».

Подделки были сразу же выявлены нотариусами, нанести ущерб гражданам злоумышленникам не удалось.

«Риски для граждан возникают тогда, когда они совершают какие-то действия, например, по предъявленной доверенности, без участия нотариуса», — говорится в сообщении ФНП.

Во избежание поддельных QR-кодов в Федеральной нотариальной палате советуют самостоятельно проверять доверенности и другие документы только через официальный сайт организации «notariat.ru».