Россиян предупредили о мошенничестве псевдоюристов

Настойчивые предложения бесплатных юридических консультаций со стороны различных фирм являются не более чем способом заинтересовать человека для дальнейшего получения от него больших денег. Об этом в эфире радио Sputnik заявил глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев

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Он отмечает, что в таких ситуациях потенциального клиента стараются заинтересовать предложениями, чтобы заставить его посетить офис, где ему навяжут дорогие и бесполезные услуги.

«Это не оказание услуг, а мошенничество. Тут умысел в том, чтобы заманить человека в офис и получить с него деньги», – заметил Князев.

По его словам, бесплатная помощь адвокатов действительно предусматривается в определенных ситуациях. Однако Князев рекомендует узнавать о них заранее, чтобы не попадаться на уловки случайных «телефонных» специалистов.

Адвокат пояснил, что бесплатная адвокатская консультация полагается по делам, связанным с пенсией, трудоустройством и другим. Однако категории дел строго ограничены.

Князев рекомендует отказаться от общения с теми, кто навязывает юридические услуги по телефону.