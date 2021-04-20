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Россиян предупредили о мошенничестве псевдоюристов

Лера Букина
3 часа назад
Настойчивые предложения бесплатных юридических консультаций со стороны различных фирм являются не более чем способом заинтересовать человека для дальнейшего получения от него больших денег. Об этом в эфире радио Sputnik заявил глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев.
Россиян предупредили о мошенничестве псевдоюристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отмечает, что в таких ситуациях потенциального клиента стараются заинтересовать предложениями, чтобы заставить его посетить офис, где ему навяжут дорогие и бесполезные услуги.
«Это не оказание услуг, а мошенничество. Тут умысел в том, чтобы заманить человека в офис и получить с него деньги», – заметил Князев.
По его словам, бесплатная помощь адвокатов действительно предусматривается в определенных ситуациях. Однако Князев рекомендует узнавать о них заранее, чтобы не попадаться на уловки случайных «телефонных» специалистов.
Адвокат пояснил, что бесплатная адвокатская консультация полагается по делам, связанным с пенсией, трудоустройством и другим. Однако категории дел строго ограничены.
Князев рекомендует отказаться от общения с теми, кто навязывает юридические услуги по телефону.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники стали представляться оператором «Яндекс.Денег».
Личный счет,Андрей Князев,ИА Sputnik,
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