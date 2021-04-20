МФО сообщили о росте досрочных погашений

В I квартале 2021 года заемщики старались досрочно погашать микрозаймы, несмотря на то, что их доходы традиционно сократились в январе. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на крупные МФО.

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Уровень досрочного погашения колеблется от 12% до 65%, для ряда компаний такой показатель является пиковым.

Такая динамика наметилась еще в 2020 году и связана с последствиями коронакризиса.

По словам аналитиков «Займера», с января по декабрь 2020 года доля досрочно погашенных займов выросла на 7,1 п.п., половина этого роста пришлась на второе полугодие.

Также отмечается, что заемщики, которые досрочно погасили долг, составляют около 17% от числа клиентов «Лайм-займа».

В этих двух компаниях также выяснили, что чаще к досрочному погашению займов прибегают повторные клиенты.

В «Миг Кредите» наблюдается сокращение доли досрочного погашения — 10% в I квартале 2021 года против 17% в III квартале 2020 года. Это может быть связано с растущей в компании долей долгосрочных потребительских займов, считает руководитель направления бизнес-отчетности «Миг Кредита» Александр Матчин.

Не следует относиться к досрочным погашениям как к массовому явлению, отмечает директор СРО «МиР» Елена Стратьева. По ее словам, тренд лишь намечается.

Следует следить за тем, чтобы на рынке не были допущены правонарушения, возникновение которых может сопровождать наметившуюся тенденцию, например, введения комиссий за досрочное погашение, подупреждает Стратьева.