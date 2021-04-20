Дачникам напомнили о новых штрафах

Российским дачникам в новом сезоне придется жить по новым правилам, пишет «Фонтанка»

С 2021 года запрещено разводить костер менее чем в 30 метрах от леса. Нарушение грозит 2-3 тысячами рублей штрафа, а если загорится лес, придется заплатить 5 тысяч рублей и компенсировать ущерб.

Ветки и остатки травы разрешено сжигать на участке в специальной бочке или яме. Яма должна быть не менее 0,3 метра глубиной и не более метра диаметром.

На прилегающей территории в радиусе десяти метров не должно находиться сухих деревьев и травы, валежника, щепок. Вокруг места разведения огня необходимо организовать очищенную до земли защитную полосу шириной не менее 0,4 метра.

Чтобы пожарить шашлык, мангал придется установить не ближе, чем за пять метров от любых построек.

Оштрафовать могут и за высокий глухой забор в случае, если соседи пожалуются, что он бросает тень на их участок.

В 2021 году продлили дачную амнистию. Под нее попадают дома, строительство которых началось до 4 августа 2018 года. Оформить права на дома в упрощенном порядке теперь можно до 1 марта 2026 года.

Также с 2021 года российские дачники смогут получить налоговый вычет за строительство частных домов. Расходы на постройку необходимо указать в составе имущественного вычета по НДФЛ. Максимальная сумма возврата - 260 тысяч рублей.