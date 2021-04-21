Россияне стали возвращаться к доковидной норме потребления

Россияне стали постепенно возвращаться к потребительским привычкам, которые были у них до пандемии, и стали гораздо меньше волноваться о событиях, связанных с новой реальностью. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга «Ромир» «Российские потребители – новая реальность».

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Как выяснилось, опасения относительно поездок в общественном транспорте, проживания в гостинице, посещения парков и ресторанов уменьшились более чем в два раза.

После пандемии жители России стали чаще полагать, что худшее осталось позади, заявил управляющий директор и партнер BCG Иван Котов . Он также отметил, что граждане вернулись на работу в офисы, реже избегают людных мест.

«В апреле 2020 года большинство россиян считали, что экономическая ситуация ухудшится, теперь же доля этих настроений сократилась вдвое, и люди скорее ожидают сохранения текущего статуса и соответственно планируют свои затраты», — подчеркнул он.

По сравнению с апрелем 2020 года ожидания потребителей по расходам стали значительно лучше: положительная тенденция зафиксирована в 44 из 50 категорий товаров и услуг.

Самый большой показатель роста отмечается в категориях «здоровье» (например, лекарства) и «дом» (коммунальные услуги, строительство и ремонт жилья).

Граждане стали больше следить за своим здоровьем, заявила исполнительный директор «Ромира» Инна Караева. Это подтверждается готовностью тратить деньги на медицинские препараты и услуги, а также соблюдать меры безопасности, носить маски и сохранять социальную дистанцию.