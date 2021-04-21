Эксперт перечислила условия для досрочного выхода на пенсию

Выйти на пенсию досрочно возможно, если человек предпенсионного возраста потерял работу из-за сокращения штатов или ликвидации компании, встал на учет в центр занятости в качестве безработного, но не получил работу. Об этом агентству «Прайм» сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В этом случае служба занятости предлагает досрочное назначение пенсии. Досрочное — это максимум за 2 года до наступления пенсионного возраста, который в 2021 году составляет 56,5 лет у женщин и 61,5 лет у мужчин», — заявила эксперт.

У претендента на досрочную пенсию должен быть соответствующий страховой стаж - 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также накопленный пенсионный коэффициент, который не меньше 21 балла, подсказала Киселева.

На досрочную пенсию имеют право не только безработные предпенсионеры, отмечает она, но и граждане, которые работают в опасных и вредных условиях труда. Речь идет о металлургах, шахтерах, водителях общественного транспорта, летчиках и пожарных.

Досрочный выход на пенсию полагается и жителям Крайнего Севера, врачам, педагогам и деятелям искусств, многодетным матерям или людям с большим стажем работы (37 и 42 года у женщин и мужчин соответственно), добавила аналитик.