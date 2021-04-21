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Эксперт перечислила условия для досрочного выхода на пенсию

Лера Букина
1 час назад
Выйти на пенсию досрочно возможно, если человек предпенсионного возраста потерял работу из-за сокращения штатов или ликвидации компании, встал на учет в центр занятости в качестве безработного, но не получил работу. Об этом агентству «Прайм» сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Эксперт перечислила условия для досрочного выхода на пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В этом случае служба занятости предлагает досрочное назначение пенсии. Досрочное — это максимум за 2 года до наступления пенсионного возраста, который в 2021 году составляет 56,5 лет у женщин и 61,5 лет у мужчин», — заявила эксперт.
У претендента на досрочную пенсию должен быть соответствующий страховой стаж - 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также накопленный пенсионный коэффициент, который не меньше 21 балла, подсказала Киселева.
На досрочную пенсию имеют право не только безработные предпенсионеры, отмечает она, но и граждане, которые работают в опасных и вредных условиях труда. Речь идет о металлургах, шахтерах, водителях общественного транспорта, летчиках и пожарных.
Досрочный выход на пенсию полагается и жителям Крайнего Севера, врачам, педагогам и деятелям искусств, многодетным матерям или людям с большим стажем работы (37 и 42 года у женщин и мужчин соответственно), добавила аналитик.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в ПФР рассказали о способе увеличить пенсию на 50%. Это можно сделать, если отложить получение пенсии на пять лет.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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