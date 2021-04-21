Траты россиян на одежду для дождливой погоды выросли

В 2021 году россияне на фоне более холодной и «многоводной» весны резко нарастили покупки резиновых сапог и одежды для дождливой погоды. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

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В расчет были взяты данные по средним чекам с 1 марта по 15 апреля 2021 и 2020 года.

Средний чек на приобретение резиновых сапог в 2021 году продемонстрировал рост на 22% по отношению к показателям прошлого года, составив 926 рублей. Что касается объема продаж в натуральном выражении, то он вырос на 69%.

В свою очередь, средний чек на покупку курток и ветровок составил 3 498 рублей, что демонстрирует рост на 29% по отношению к 2020 году. Продажи также существенно выросли, на 78%.