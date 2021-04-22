Россиян призвали отказаться от кредитов на свадьбу

Анна Харнас. Во избежание серьезных финансовых проблем необходим взвешенный подход к решению взять кредит. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России

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Для трезвой оценки своих возможностей заемщику следует представить, что он одалживает средства не у банка, а у себя самого, подсказывает Харнас.

Она советует отказаться от кредита, если выплаты по нему превышают 30-35% дохода. Учитываться должны все расходы в совокупности, а не только сумма платежа и ежемесячный доход.

Брать кредит на свадьбу или медовый месяц – плохая идея, считает она. Многие решают развестись, однако обязательство перед банком остается.

Также эксперт не рекомендует брать кредиты на путешествия, поскольку любой отпуск заканчивается, а долги остаются.

Следует отказаться от импульсивных покупок, например, топового смартфона, так как ему на смену быстро придет новая модель, а нужно будет расплачиваться за старую.

Еще одна серьезная ошибка – брать кредит для инвестиций, это очень рискованно.

Не следует прибегать к займам для того, чтобы погасить прошлые финансовые обязательства. Это прямой путь к кредитной ловушке и последующему банкротству, заявила Харнас.