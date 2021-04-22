Пенсии по инвалидности предложили назначать автоматически

В России предложили в беззаявительном порядке назначать страховые и социальные пенсии по инвалидности, региональные социальные доплаты, а также все страховые пенсии в случае их повышения. Об этом пишет «Парламентская газета».
Рассмотрение такого законопроекта планируется на ближайших пленарных заседаниях Госдумы во втором чтении.
Под ним подразумевается автоматическая отправка информации в Пенсионный фонд после ее внесения в федеральный реестр инвалидов. В течение пяти рабочих дней она будет рассматриваться, после чего человек получит извещение о назначении пенсии. В таком же порядке смогут предоставлять региональные социальные надбавки и досрочные пенсии, которые назначаются по предложению органов службы занятости.
Кроме того, инициатива обязывает Пенсионный фонд раз в три года оповещать граждан по достижении ими возраста 45 лет о предполагаемом размере пенсии. Другая норма документа вводит презумпцию согласия на повышение пенсии. Раньше получатели выплат для этого должны были подавать соответствующее заявление.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в мае изменятся график получения пенсии и ее размер. В частности, в связи с майскими праздниками те, кто получает пенсию 1-3 числа месяца, получат ее до 30 апреля, а те, кто получает ее 8-10 числа, — 4-7 мая.