Пенсии по инвалидности предложили назначать автоматически

Под ним подразумевается автоматическая отправка информации в Пенсионный фонд после ее внесения в федеральный реестр инвалидов. В течение пяти рабочих дней она будет рассматриваться, после чего человек получит извещение о назначении пенсии. В таком же порядке смогут предоставлять региональные социальные надбавки и досрочные пенсии, которые назначаются по предложению органов службы занятости.