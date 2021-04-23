ФНС упростила оформление налогового вычета

С 21 мая россияне смогут в упрощенном порядке получать налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Об этом «Российской газете» рассказали Федеральной налоговой службе (ФНС).

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Сообщается, что оформление вычета можно будет оформить автоматически без сбора документов. Кроме того, для этого не нужно будет посещать налоговую инспекцию. Потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Отмечается, что камеральная проверка будет проводиться один месяц вместо трех, а средства будут возвращены в срок до 15 дней вместо месяца.

«О самой возможности получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика - физлица, сформированное по итогам 20-дневной проверки полученных от банка сведений», - говорится в сообщении ведомства.

Налогоплательщикам придет специальное сообщение об этом в личном кабинете. В нем можно будет отследить процесс получения вычета: с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога.