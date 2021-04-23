Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

ФНС упростила оформление налогового вычета

Лера Букина
2 часа назад
С 21 мая россияне смогут в упрощенном порядке получать налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Об этом «Российской газете» рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).
ФНС упростила оформление налогового вычета
Фото: ТАССТАСС
Сообщается, что оформление вычета можно будет оформить автоматически без сбора документов. Кроме того, для этого не нужно будет посещать налоговую инспекцию. Потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
Отмечается, что камеральная проверка будет проводиться один месяц вместо трех, а средства будут возвращены в срок до 15 дней вместо месяца.
«О самой возможности получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика - физлица, сформированное по итогам 20-дневной проверки полученных от банка сведений», - говорится в сообщении ведомства.
Налогоплательщикам придет специальное сообщение об этом в личном кабинете. В нем можно будет отследить процесс получения вычета: с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога.
Для уточнения возможности получения налогового вычета в упрощенном порядке гражданам следует обратиться в банк, с которым заключен договор на ведение ИИС или на приобретение имущества, указали в ФНС.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент РФ Владимир Путин утвердил онлайн-оформление вычетов по НДФЛ.
Личный счет,Владимир Путин,Федеральная налоговая служба,"Российская газета",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители