Мошенники начали отправлять коды для регистрации счета ИП

Мошенники начали отправлять гражданам СМС с кодом для регистрации счета юрлица или ИП в банке. Об этом пишут
«Известия».
Как отмечается, подобное СМС может быть инициировано через сайт кредитной организации.
Известен случай, когда москвичу позвонил в апреле лжесотрудник службы безопасности банка. Он назвал его по имени и отчеству и осведомил о якобы подозрительном переводе. Для того, чтобы доказать свою причастность к банку, мошенник направил СМС с номера 900 с информацией для регистрации в гостевой зоне.
Целью мошенников является получение кода для завершения мошеннической операции.
В «Лаборатории Касперского»
была выявлена схема обмана с направлением кода «регистрации в гостевой зоне для юрлиц». Отправка такого СМС нужна мошеннику для того, чтобы вызвать доверие жертвы и доказать, что звонит действительно сотрудник банка, заявил главный эксперт компании Сергей Голованов
.
Эксперты предупредили, что после получения кода из сообщения мошенники могут использовать счет для обналичивания или получения кредита.
В «Открытии», Росбанке
и УБРиР
заявили, что оформить расчетный счет юрлица полностью дистанционно нельзя.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что мошенники стали представляться сотрудниками интернет-магазинов.