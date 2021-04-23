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Мошенники начали отправлять коды для регистрации счета ИП

Лера Букина
2 часа назад
Мошенники начали отправлять гражданам СМС с кодом для регистрации счета юрлица или ИП в банке. Об этом пишут «Известия».
Мошенники начали отправлять коды для регистрации счета ИП
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как отмечается, подобное СМС может быть инициировано через сайт кредитной организации.
Известен случай, когда москвичу позвонил в апреле лжесотрудник службы безопасности банка. Он назвал его по имени и отчеству и осведомил о якобы подозрительном переводе. Для того, чтобы доказать свою причастность к банку, мошенник направил СМС с номера 900 с информацией для регистрации в гостевой зоне.
Целью мошенников является получение кода для завершения мошеннической операции.
В «Лаборатории Касперского» была выявлена схема обмана с направлением кода «регистрации в гостевой зоне для юрлиц». Отправка такого СМС нужна мошеннику для того, чтобы вызвать доверие жертвы и доказать, что звонит действительно сотрудник банка, заявил главный эксперт компании Сергей Голованов.
Эксперты предупредили, что после получения кода из сообщения мошенники могут использовать счет для обналичивания или получения кредита.
В «Открытии», Росбанке и УБРиР заявили, что оформить расчетный счет юрлица полностью дистанционно нельзя.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники стали представляться сотрудниками интернет-магазинов.
Личный счет,Сергей Голованов,Уральский банк реконструкции и развития,Росбанк,Лаборатория Касперского,газета "Известия",
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