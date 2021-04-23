Мошенники начали отправлять коды для регистрации счета ИП

Известен случай, когда москвичу позвонил в апреле лжесотрудник службы безопасности банка. Он назвал его по имени и отчеству и осведомил о якобы подозрительном переводе. Для того, чтобы доказать свою причастность к банку, мошенник направил СМС с номера 900 с информацией для регистрации в гостевой зоне.